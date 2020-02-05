محافظ بني سويف يثني على جهود التعليم في مجال الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مع محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم عددًا من الجهود النوعية التي تم تنفيذها في الفترة الأخيرة ، مثنيا على جهود مديرية التربية والتعليم في مجال الدمج التربوي لذوي الاحتياجات الخاصة خاصة بعد افتتاح فصل متعدد الإعاقة بمدرسة النور شرق النيل الذي يعد الأول على مستوى الصعيد والخامس على مستوى الجمهورية.





وأكد محافظ بني سويف على أهمية هذه الخطوة في الدفع بخطة المحافظة لتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة الذين يمتلكون قدرات وهمم خاصة ، وذلك تحت شعار بني سويف صديقة لذوي الإعاقة ، مؤكدا على أن هذا العمل المميز جاء نتيجة حرص منظومة العمل بمديرية التربية والتعليم على الدفع بخطة المحافظة في مختلف المجالات التنموية.





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ومن جانبه أكد محمد حسام وكيل الوزارة على دعم محافظ بني سويف الدكتور محمد غنيم المتواصل للقطاع وحرصه على أن تكون منظومة العمل متكاملة ومتناغمة تعمل من خلال رؤية موحدة ، ومشيرا إلى أن وزارة التربية والتعليم تحت قيادة الوزير الدكتور طارق شوقي تدعم جهود الدولة في مجال تمكين الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة ، منوها أن الوزارة تعد نموذجا رائدا في هذا المجال.



