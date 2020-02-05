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أخبار العالم

89 % من الإماراتيين يطالبون بإدراج طب الأسنان ضمن التأمين الصحي| تفاصيل

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:49 م
الامارات
الامارات
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سعيد العربي
أظهرت نتائج استطلاع حديث أن إدراج طب الأسنان ضمن خدمات التأمين الصحي في الإمارات من شأنه أن يشجع الأشخاص على زيارة طبيب الأسنان بانتظام، حيث يعتقد 89% من سكان الدولة بأن طب الأسنان يجب أن يكون إلزاميًا ضمن التأمين الصحي.  

وشمل الاستطلاع، الذي أجرته "يوجوف" بتكليف من شركة الأجهزة الطبيّة العالمية "آلاين تكنولوجي" 509 أشخاص في الإمارات، وقد زاد عدد المشاركين الذكور عن الإناث في الاستطلاع، كما كانت أعمار أكثر من نصف المشاركين بين 25 و34 سنة، وكان جميع المشاركين في الاستطلاع يملكون تأمينًا صحيًا.

وأكد الاستطلاع أن أكثر من نصف المشاركين (55%) في الإمارات لم يقوموا بزيارة أطباء الأسنان خلال 12 شهرًا الماضية عندما كانوا بحاجة إليها، وأشاروا إلى أن ارتفاع التكاليف كان العائق الرئيسي الذي منعهم من ذلك، بالرغم من أن 71% من المشاركين في المنطقة أفادوا بأنهم واجهوا مشكلة في الأسنان أو اللثة خلال العام الماضي. 

وجاءت التكاليف، وفقًا لما يقرب من ثلثي المشاركين (62%)، وعدم إدراج طب الأسنان ضمن خدمات التأمين الصحي بحسب أكثر من نصف المشاركين (52%)، على رأس قائمة الأسباب التي أدت إلى شعور المرضى بعدم حصولهم على الرعاية المناسبة والكافية. 

كما أكد الاستطلاع أن الأشخاص، حتى القادرين منهم، يترددون في دفع تكاليف الرعاية المناسبة للأسنان، لكنهم مستعدون لتلقيها إذا ما أُدرجت ضمن خدمات تأمينهم الصحي، كما أن أغلبية المشاركين (85%) قالوا إنهم سيستشيرون أخصائيًا في صحة الفم لو أن تلك الخدمة مشمولة بتأمينهم الصحي، وهذا ما يتفق مع دراسات دولية تقترح بأن التأمين الصحي يمثل عاملًا رئيسيًا يرتبط بزيارة أو عدم زيارة أطباء الأسنان.

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