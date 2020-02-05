كورونا وزلازل وإنفلونزا الطيور.. كل هذا حدث في 35 يوما من عام 2020

احترقت مساحات كبيرة في أستراليا، وسقطت طائرات وضرب فيروس كورونا العالم، واغتيلت شخصيات عسكرية، وأصبح العالم على شفا حرب عالمية ثالثة، كل هذا في غضون نحو شهر واحد من بداية عام 2020 الذي بدأ ساخنا تتسارع أحداثه بشكل غير مسبوق.





حرائق أستراليا





شهدت أستراليا أسوأ حرائق للغابات في تاريخ البلاد، فلم تعد البلاد قادرة على السيطرة على الحرائق التي بدأت في سبتمبر الماضي، وأججتها درجات الحرارة المرتفعة في أستراليا حتى الآن، وتزايدت في شهر يناير الماضي، وتسببت في وفاة 23 شخصا، واحتراق 500 ألف حيوان بري.





سقوط ثلاث طائرات





في 2 يناير الماضي 2020 ، كشفت القوات المسلحة السودانية، عن مقتل 18 شخصًا إثر حادث سقوط الطائرة العسكرية من طراز "أنتونوف 12" بمدينة الجنينة.





وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة عامر محمد الحسن، بحسب الوكالة الرسمية، إن الطائرة سقطت بعد 5 دقائق من إقلاعها من مطار الجنينة.





وفي يناير حيث ليبيا، فقد أسقطت منصات الدفاع الجوى التابعة للجيش الليبي طائرة تركية مسيرة في منطقة بوقرين بمدينة ‎سرت.





وفي إيران سقطت طائرة ركاب أوكرانية بعد إقلاعها من مطار طهران الدولي، مما أسفر عن وفاة 176 شخصًا، عقب اغتيال سليماني بأيام.





وفي تركيا، انشطرت طائرة ركاب إلى قسمين بعد خروجها عن المدرج لدى هبوطها في مطار صبيحة جوكشين الدولي في إسطنبول، حسب وسائل إعلام تركية.





وأكد وزير النقل التركي محمد تشاهيت تورهان اليوم الأربعاء، عدم وجود وفيات، غير أنه أشار إلى وجود بعض الإصابات.









اغتيال قاسم سليماني زعيم فيلق القدس





وفي فجر الجمعة 4 يناير 2020، استهدفت غارة جوية أمريكية قاسم سليماني زعيم فيلق القدس وعددا من قيادات الحشد الشعبي، أدت إلى مقتلهم جميعا على طريق مطار بغداد، ولم تمض أيام حتى ردت إيران على القصف الأمريكي بهجوم بستة صواريخ باليستية استهدفت قاعدة عين الأسد في العراق، وسط حرب إعلامية بين طهران وواشنطن تنذر بتأجج نيران الحرب بينهما.





فيروس كورونا





مع بدايات شهر فبراير الجاري، ضرب فيروس كورنا العالم، حيث تسلل الفيروس الذي خرج من سوق مأكولات برية وبحرية في مقاطعة ووهان الصينية إلى أكثر من 20 دولة، وتسبب الفيروس حتى الآن في ارتفاع حصيلة الوفيات في الصين إلى 490 والإصابات تتخطى 24 ألف حالة.





ويعيش العالم في حالة طواريء، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطواريء لمواجهة الفيروس، وسط صعوبة الوصول إلى مصل للوقاية من الفيروس.





زلزال الصين وتركيا





وإلى جانب كورونا، ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر، إقليم سيتشوان بجنوب غربي الصين، الأحد الماضي.





ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، قولها إن مركز الزلزال كان على بعد 17 كيلومترًا جنوب شرقي مدينة تشاو تشين، ولم ترد على الفور أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.





وفي تركيا، أعلنت إدارة الطوارئ والكوارث في تركيا، مصرع 33 شخصا جراء انهيار جليدي ثان وقع في منطقة باهجة صراي، بولاية وان شرقي تركيا، حسبما نقلت وكالة الأناضول التركية.





كما ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب شرق تركيا بولاية ألازيج إلى 21 قتيلًا على الأقل وأكثر من ألف مصاب





انفلونزا الطيور





أعلنت المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن السعودية أبلغت عن أول تفش لسلالة H5N8 شديدة العدوى من إنفلونزا الطيور في مزرعة للدواجن.





وذكرت المنظمة أن فيتنام أيضا قد أبلغت عن تفشي مرض إنفلونزا الطيور H5N6 شديد العدوى شمالي البلاد.





وقال التقرير إنه تم اكتشاف الفيروس في قطيع يتكون من 3000 طائر في قرية دوك ين، حيث تم إعدام 2200 طائر مباشرة.