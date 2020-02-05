AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أحمد شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:36 م
أحمد شوبير
أحمد شوبير
Advertisements
إسماعيل محمود
وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة لجمهور المارد الأحمر، وذلك بخصوص مباراة الفريق أمام صن داونز جنوب الإفريقي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

يذكر أن قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أوقعت النادي الأهلي في مواجهة نادي صن داونز جنوب الإفريقي.

ونشر شوبير تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:"صن داونز حقق فوز واحد طوال تاريخه على النادي الأهلي،كفة الأهلي مقارنة بـ صن داونز تاريخيََا هي الأرجح في كل شئ لكن مطلوب من جمهور الأهلي عدم الحديث كثيرََا عن الثأر وغيره لأنه بيصعب المباراة أكثر على اللاعبين وبيحطهم تحت ضغط كبير، مطلوب مساندة الفريق للمكسب فقط."

يذكر أن النادي الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي من دور ربع النهائي، وذلك بعد خسارة مذلة من صن داونز بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ، لذا لم يمنعه فوز العودة بهدف نظيف من الصعود للدور القادم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نجم الأهلي السابق يتمنى مواجهة صن داونز

فرصة للثأر من الخماسية.. الأهلي يصطدم بـ صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز.. والزمالك يصطدم بالترجي

تعرف على موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

المهمة الشاقة.. الأهلي يصطدم بـ الزمالك وصن داونز 4 مرات في 18 يوما

فيديو جراف| قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

ترشيحاتنا

شفاء ثاني حالة من فيروس كورونا في العالم.. فيديو وصور

أول تعليق من صن داونز بشأن سخرية حارسه من الأهلي والزمالك

أخبار الفن.. أول صورة لـ منة فضالي بعد إصابتها.. ومحمد إمام يشعل السوشيال ميديا بـ تيشيرت لص بغداد

قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي يواجه صن داونز.. والزمالك يصطدم بالترجي

أخبار الرياضة | الكاف يعلن موعد نهائي دوري أبطال إفريقيا .. رد فعل مسئولي صن داونز بعد وقوعهم أمام الأهلي

بعد حسم مجموعة الأهلي.. النجم الساحلي يكشف سر قلقه من مواجهة الزمالك إفريقيًا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وما ظهر كان أصدق.. التفاصيل الكاملة لواقعة حصار مكة.. دلائل تدحض أباطيل الجزيرة الإرهابية وخطة قطر لتشويه السعودية | فيديو وصور

بإطلالة جريئة.. زوجة محمود العسيلي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

ببنطلون جلد .. زوجة خالد سليم تستعرض أناقتها فى لبنان ..صور