أحمد شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز

وجّه الإعلامي أحمد شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة لجمهور المارد الأحمر، وذلك بخصوص مباراة الفريق أمام صن داونز جنوب الإفريقي في دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.





يذكر أن قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أوقعت النادي الأهلي في مواجهة نادي صن داونز جنوب الإفريقي.





ونشر شوبير تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:"صن داونز حقق فوز واحد طوال تاريخه على النادي الأهلي،كفة الأهلي مقارنة بـ صن داونز تاريخيََا هي الأرجح في كل شئ لكن مطلوب من جمهور الأهلي عدم الحديث كثيرََا عن الثأر وغيره لأنه بيصعب المباراة أكثر على اللاعبين وبيحطهم تحت ضغط كبير، مطلوب مساندة الفريق للمكسب فقط."





يذكر أن النادي الأهلي قد ودع بطولة دوري أبطال إفريقيا العام الماضي من دور ربع النهائي، وذلك بعد خسارة مذلة من صن داونز بخماسية نظيفة في مباراة الذهاب ، لذا لم يمنعه فوز العودة بهدف نظيف من الصعود للدور القادم.