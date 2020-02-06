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تعليم

بعد موافقة الوزراء على تعديلات قانون الجامعات.. تعرف على مهام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:13 ص
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء
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نهلة الشربيني
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، فيما يتعلق باختصاصات كل من نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ووكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويسودها التقارب إلى حد كبير إلا أنها تكون على مستوى الجامعة بالنسبة لوظيفة نائب رئيس الجامعة، وعلى مستوى الكلية لوظيفة وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

حيث تتضمن اختصاصات نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة:

1- الإشراف على الخطط  والبرامج التي تدخل في اختصاصات مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

2- الخطط الاستراتيجية والتشغيلية الخاصة بتنمية الموارد الذاتية من المصادر المختلفة بما يعكس إمكانية تحقيق الرؤية والأهداف المحددة.

3- الإشراف على تنفيذ برامج التدريب التي تخدم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، مع استثمار الامكانيات والخبرات العلمية والإدارية والتكنولوجية المتوافرة في تنمية الموارد الذاتية.

4- الإشراف والمتابعة لكافة وحدات الأزمات والكوارث والسلامة والصحة المهنية والدفاع المدني.

5- الإشراف على القوافل التنموية والمشروعات البيئية بأهدافها الشاملة.

 6- تولي وحدة الإشراف على إدارة الوحدات ذات الطابع الخاص التي تقدم خدماتها لغير الطلاب، والعمل على تنميتها.
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