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عميد تجارة الإسكندرية: طالب جمع 360 ألف جنيه من زملائه لإقامة حفلة

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:31 ص
الدكتور السيد الصيفي،
الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية
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محمود محسن
أكد الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أنه لا توجد عداوة بينه وبين أي طالب بالكلية، مؤكدًا أن الطالب إبراهيم تقدم بطلب لكي يكون مسؤولًا عن تنظيم حفل الخريجين مثلما تمت إقامته من قبل بالجامعة في السنوات الماضية.

وأضاف "الصيفي"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" تقديم الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية "dmc"، أن الطالب قام بعمل مجموعة خاصة بالدفعة وجمع أموالًا من بعض الطلاب ولكن من دون الرجوع إلى إدارة الكلية، وأخذ الموافقات الكتابية على ذلك، وفقًا لقرار رئيس جامعة الإسكندرية، وخرج عن طوع إدارة جامعة الإسكندرية.

وتابع عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، أنني طلبت إبراهيم في مكتبي، وأكدت له أنه لا يحق له جمع أموال من الطلبة، وأن قسم التحصيل هو المسئول عن ذلك.

وأشار عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إلى أنه تم استدعاء الطالب وإلزامه برد الأموال إلى الطلاب، مؤكدًا أن الطالب استمر فى تحصيل المال من الطلاب، حتى تمكن من تحصيل 360 ألف جنيه من أكثر من 1800 طالب دون الحصول على الموافقات.

وقال عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، إن هناك 33 شخصًا قام مجلس التأديب بفصل وإنذار عدد منهم؛ من أجل الحفاظ على الـ 46 ألف طالب متواجدين بالجامعة.

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