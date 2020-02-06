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تسقط قضية العزل.. شاهد لحظة تبرئة الكونجرس الأمريكي لترامب من جميع التهم

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:03 ص
لحظة تبرئة الكونجرس
لحظة تبرئة الكونجرس الأمريكي لترامب من جميع التهم الموجه له
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كـريـم الـخـطـيـب
برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من التهمتين الموجهتين إليه الخاصتين بعرقلة عمل الكونجرس، وإساءة استخدام السلطة؛ ومن ثم سقطت "قضية العزل".

برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ 52 صوتًا مقابل 48 يعتبرنه مُذنبًا في التهمة الأولى.

وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس، في محاكمة عزل ترامب، وتم استدعاء كل عضو باسمه ليقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب"؛ بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس. 

وكان علق مسئولان في البيت الأبيض على قرار السيناتور الجمهوري ميت رومني بالتصويت لصالح عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وبحسب "سي إن إن"، قال المسئولان إن البيت الأبيض تفاجأ بقرار "رومني" بناءً على المادة الأولى من محاكمة عزله، لإساءة استخدام السلطة.

ويشار إلى أن رومني أول سيناتور من الحزب الجمهوري "حزب ترامب" يعلن أنه سيصوت لصالح عزله.

وقال رومني في خطاب عاطفي له إنه سيصوت لصالح إدانة ترامب في التصويت النهائي في محاكمة عزله.

وأضاف "إصرار الرئيس على التحقيق مع (أسرة بايدن) من قبل الأوكرانيين أمر يصعب تبريره بخلاف السعي السياسي".. مُستغلًا منصبه لجني مكاسب سياسية.

وتابع "ليس هناك أي شك في أنهم إذا لم يكونوا يحملون اسم بايدن، ما كان فعل الرئيس ما فعل".
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