تسقط قضية العزل.. شاهد لحظة تبرئة الكونجرس الأمريكي لترامب من جميع التهم

برأ مجلس الشيوخ الأمريكي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من التهمتين الموجهتين إليه الخاصتين بعرقلة عمل الكونجرس، وإساءة استخدام السلطة؛ ومن ثم سقطت "قضية العزل".

برّأ مجلس الشيوخ الأمريكي ترامب من تهمة إساءة استخدام السلطة بـ 52 صوتًا مقابل 48 يعتبرنه مُذنبًا في التهمة الأولى.





وصوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس، في محاكمة عزل ترامب، وتم استدعاء كل عضو باسمه ليقف في مكانه ويقول ترامب "مذنب أو غير مذنب"؛ بموجب قواعد مجلس الشيوخ في كل من المادتين، إساءة استخدام السلطة، وعرقلة الكونجرس.



