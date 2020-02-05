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رياضة

خالد جلال: اتظلمت في ولايتي الثانية بالزمالك.. وأسعى لتحسين ترتيب إف سي مصر

الأربعاء 05/فبراير/2020 - 11:46 م
خالد جلال
خالد جلال
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محمد رشاد
قال خالد جلال، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر، إن المهمة مع نادي مصر ليست صعبة وأنه يسعى لتحسين ترتيب إف سي مصر فى جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

وقال خالد جلال عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "أخذت فرصتي في الزمالك لكن اتظلمت في الولاية الثانية بسبب قصر الوقت".

وتابع: "السوشيال ميديا تسببت في بعض الأزمات وعلاقتي مع الزمالك وأنا تحت إمره في أي وقت".

وتلقى فريق نادي مصر هزيمة قاسية أمام طلائع الجيش برباعية نظيفة على ملعب جهاز الرياضة العسكري، فى آخر مباراة له بالدوري تم على أثرها إقالة عبد الناصر محمد المدير الفني للفريق وتعين خالد جلال .
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