50 بدلا من 600 جنيه.. تخفيض قيمة تصالح مخالفات البناء بالقاهرة

قال الدكتور شريف الورداني، عضو مجلس النواب، عن دائرة السلام، إن محافظة القاهرة استجابت لدراسة طلبه بشأن تخفيض القيمة المفروضة على التصالح في مخالفات البناء، من 600 جنيه ليكون من 50 لـ 100 جنيه للمتر، وهي الحد الأدنى للتصالح.





وأضاف الورداني في بيان له، أن محافظة القاهرة تم تقسيمها فيما يخص ملف التصالح بمخالفات المباني إلى 3 فئات، على حسب قيمة الأراضي والمستوى السكنى، وهم (أ) و(ب) و(ج)، وتم تحديد منطقة الريان ومدينة السلام، كفئة "ج" بعد توضيح المستوى السكني للمنطقة، وذلك في استجابة لإبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، خلال جولة ميدانية، لتكون قيمة التصالح من 50 لـ 100 جنيه للمتر.





كما تواصل النائب شريف الورداني، مع المهندس هشام عبد السلام رئيس شبكة مياه الشرب للقطاع الفني بمدينة السلام، والمهندس تامر عرابي رئيس التحصيل بالشبكة، لتسوية المديونية، بالتقسيط من خلال فاتورة الاشتراك الشهري، بحيث يتم دفع 25% بدلا من 50%، مع مراعاة عدم قطع المياه عن أي من الوحدات السكنية.