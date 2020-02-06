فوز طالبتين ببني سويف بالمركزين الثالث والرابع في مسابقة التحدث بالفصحى

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف ، محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم وكافة منظومة العمل بالمديرية على فوز طالبتين من المحافظة بالمركزين الثالث والرابع على مستوى الجمهورية في مسابقة التحدث بالفصحى وتعميق دراسة النحو .





وأشار المحافظ إلي أن بني سويف تزخر بأبنائها الموهوبين في كل المجالات ، مشيرا إلى العمل الكبير الذي تم بذله عن طريق المنظومة التعليمية بالمحافظة في صقل المواهب ،حيث يسفر ذلك عن رفع اسم المحافظة في المسابقات والمحافل المحلية والدولية.





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كما قدم المحافظ التهنئة للطالبتين الفائزتين وهما الطالبة روفيدا أحمد سيد المركز الثالث للمرحلة الاعدادية والطالبة إيمان جمال أحمد عبد الحفيظ المركز الرابع المرحلة الثانوية ، متمنيا لهما مزيدا من النجاح والتفوق في دراستهم وحياتهم العملية في المستقبل ، مؤكدا على أهمية الأنشطة المتنوعة في بناء الشخصية المتكاملة.





تجدر الاشارة إلى أن هذه المسابقة يتم تنفيذها على مستوى الجمهورية لطلاب المرحلة الاعدادية وطلاب المرحلة الثانوية ، حيث تقوم لجنة مختصة تحت إشراف مكتب مدير عام تنمية اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم ، لاختيار الطالب الاول في المرحلة الثانوية من كل محافظة وعدد الطلاب 27 طالبا من كل مرحلة وذلك لتحديد العشرة الاوائل على مستوى الجمهورية من كل مرحلة بعد تصعيد الاعلى درجة من كل مرحلة لمستوى الوطن العربي.