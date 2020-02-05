مدرب صن داونز لـ صدى البلد: الأهلي مختلف وانتظروا ماذا سيحدث

أكد بيتسي موسيماني، المدير الفني لنادي صن داونز جنوب الإفريقي، أن مباراة الفريق أمام النادي الأهلي ستكون صعبة، لكن الضغط سيكون على لاعبي الأهلي في تلك المباراة، وليس على لاعبي فريقه.

يُذكر أن قرعة دور ربع النهائي، لبطولة دوري أبطال إفريقيا، قد أوقعت النادي الأهلي في مواجهة نادي صن داونز جنوب الإفريقي.





وقال موسيماني في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: "بغض النظر عما فعله صن داونز في دور المجموعات، الآن قصتنا بدأت مع النادي الأهلي، كما في العام الماضي نفس الفريق الذي واجهناه العام الماضي، لكن في مباراة مختلفة بظروف مختلفة، في أيام مختلفة ، بعقلية مختلفة".





واضاف: متأكد أنهم في الأهلي يعرفوننا جيدًا، ويحترمونا، لكن بعد مباراة العام الماضي، سيكون الأمر صعباً علينا، لأنهم يعرفونا الآن بشكل جيد".





وتابع:" هناك ضغوطات كبيرة بالنسبة لهم، ويجب أن ينتصروا علينا بعد مباراة العام الماضي، سنرى ماذا سيحدث، لكن في مباراتنا معهم الضغط سيكون عليهم وليس على فريقي أو لاعبي صن داونز."