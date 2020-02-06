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محافظ دمياط: يوجد 426 ورشة في مدينة الأثاث

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:59 ص
الدكتورة منال عوض
الدكتورة منال عوض
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البهي عمرو
كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن افتتاح مركز لتصميم الأثاث بجامعة دمياط لمساعدة صغار الصناع لتطوير أفكارهم، أن هناك مستثمرين من أمريكا واليابان تعاقدوا مع تجار الأثاث بدمياط، وأنه تم توقيع عدة بروتوكولات مع المحافظات لعرض منتجات دمياط من الأثاث، لافتة إلى أن ورش المصنعين أصبحت موجودة فى مدينة الأثاث.

وأضافت الدكتورة منى عوض، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن عدم إقبال مصنعي الأثاث على مدينة دمياط بسبب السلوك المتوارث، مؤكدة "كل واحد متعود أن الورشة تكون تحت بيته هو وعيالة يشتغلوا فيها ويطلع ياكل وينام وينزل".

وأشارت المحافظ إلى أنه وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي لجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسط سيكون هناك معرض دائم طوال السنة للأثاث "صنع فى دمياط"، لافتة إلى أنه يوجد 426 ورشة للأثاث في مدينة الأثاث بدمياط حاليًا.

قالت الدكتورة منى عوض، محافظ دمياط، إنه تم استقبال المصريين العائدين من اليمن بكل حب وفرح، موجهة الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على المجهود الذى تم بذله لإعادة الصيادين إلى وطنهم.

وأضافت الدكتورة منى عوض، أن جميع أسر الصيادين فوجئوا بعودة أولادهم أمس، مشيرة إلى أن محافظة دمياط استقبلت المصريين العائدين بالزغاريد والطبل.

وأكدت أن الرئيس السيسي تدخل من أجل المواطنين والجميع سعيد بهذا التحرك، موضحة أن هذا التحرك يتم للمرة الأولى، لأن هناك صيادين واجهوا فى الماضي نفس المصير ولم يعودوا ولكن هذه المرة وبعد تدخل الرئيس عادوا.

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