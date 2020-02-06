من داخل الأراضي اليمنية.. كواليس عودة الصيادين المصريين المحتجزين.. فيديو

أجرت قناة «إكسترا نيوز»، حوارا مع عدد من الصيادين المصريين العائدين من اليمن
أثناء عودتهم على متن الطائرة التي نقلت 32 صيادا من داخل الأراضي اليمنية إلى القاهرة.
وكشفت «إكسترا نيوز»، عن كواليس عودة الصيادين المحتجزين في اليمن
، مؤكدة أنه تمت معاملة الصيادين المصريين معاملة جيدة من قبل السلطات اليمنية، فضلًا عن المجهودات التي بُذلت من قبل الرئيس السيسي والسلطات لعودتهم.
روى علي حسن علي، أحد الصيادين العائدين من اليمن، تفاصيل احتجازهم وذهابهم إلى السلطات اليمنية، موضحًا أنهم تواصلوا مع أسرهم في مصر، وبدأ التواصل بين السلطات المصرية مع المسئولين في اليمن لعودتهم إلى مصر.
وقال علي حسن، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن الصيادين المصريين كانوا يستقلون مركبين، وكل مركب منهما كان على متنها 16 فردا، موضحا أن الرياح الشديدة كانت سببا في ذهابهم إلى المياه الإقليمية اليمنية.
وأضاف أحد الصيادين العائدين من اليمن، أن السلطات اليمنية طالبت بكشف هويتهم للتحقيق من شخصيتهم، وبعدها بدأت الإجراءات تأخذ مجراها، مؤكدا أن التجربة لم تكن سهلة ولكن الدولة تقف إلى جانب أبنائها في أي مكان.
وبكى أحد الصيادين العائدين من اليمن، قائلا «شعرت أُثناء صعودي سلم الطائرة بكرامة وعزة وشرف بسبب موقف الدولة تجاه أبنائها، خاصة موقف الدولة في التعامل مع أزمتنا».
واستكمل علي حسن موجها رسالة للمسئولين «ربنا يعزكم لانكم أكرمتم أبناءكم بعد هذا المشوار الصعب بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن وهذا نجاح عظيم للدولة المصرية، وتعلمت من دروس كثيرة بسبب المحنة التي تعرضت لها».
من جانبه، قال مروان محمد أحد الصيادين العائدين من اليمن، إن الدولة أفضل بلد في الدنيا، موضحا أن وقوف الحكومة ورئيس الجمهورية في الامور الصعبة يعني ثقة وشعور بالاهتمام من قبل الدولة والمسؤولين تجاه أبنائها، خاصة أن فئة الصيادين كانت مهمشة في الفترة السابقة.
وأضاف «مروان محمد» أن الرئيس السيسي كان لديه إهتمام شديد منذ بداية الأزمة حتى عودتهم إلى مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية هي التي تكفلت بدفع الغرامة.
وتابع أحد الصيادين العائدين من اليمن: «أشكر الرئيس السيسي والمسئولين في مصر على هذه الوقفة الجميلة بعد نجاح الدولة بإعادة الصيادين المصريين المحتجزين في اليمن»
وأوضح أن بعد علمنا بتدخل الدولة المصرية شعرنا بإطمئنان، خاصة أن الدولة كانت تتابع الامور أول بأول وكان هناك حسن معاملة من السلطات اليمنية.
وتابع «مروان محمد»، «شعوري أثناء صعودي علي سلم الطائرة لا يوصف، وعندما التقيت بالمسئولين شعرت انني في بيتي وسط أهلي وهذا الموقف سيكون خالدا في ذهني».