من داخل الأراضي اليمنية.. كواليس عودة الصيادين المصريين المحتجزين.. فيديو

روى علي حسن علي، أحد الصيادين العائدين من اليمن، تفاصيل احتجازهم وذهابهم إلى السلطات اليمنية، موضحًا أنهم تواصلوا مع أسرهم في مصر، وبدأ التواصل بين السلطات المصرية مع المسئولين في اليمن لعودتهم إلى مصر.





وقال علي حسن، خلال لقائه بقناة «إكسترا نيوز»، إن الصيادين المصريين كانوا يستقلون مركبين، وكل مركب منهما كان على متنها 16 فردا، موضحا أن الرياح الشديدة كانت سببا في ذهابهم إلى المياه الإقليمية اليمنية.





وأضاف أحد الصيادين العائدين من اليمن، أن السلطات اليمنية طالبت بكشف هويتهم للتحقيق من شخصيتهم، وبعدها بدأت الإجراءات تأخذ مجراها، مؤكدا أن التجربة لم تكن سهلة ولكن الدولة تقف إلى جانب أبنائها في أي مكان .





وبكى أحد الصيادين العائدين من اليمن، قائلا «شعرت أُثناء صعودي سلم الطائرة بكرامة وعزة وشرف بسبب موقف الدولة تجاه أبنائها، خاصة موقف الدولة في التعامل مع أزمتنا».



