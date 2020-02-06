سمير حلبية: جمهور المصري كره حضور المباريات بسبب ظلم الفريق.. فيديو

أكد سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن جماهير فريقه كرهت حضور المباريات بسبب ما وصفه بالظلم البين الذي يتعرض له الجمهور الراغب في الحضور.





ويستعد المصري لمواجهة نهضة بركان المغربي في دور الثمانية في بطولة الكونفدرالية الإفريقية لتحقيق حلم التأهل إلى نصف النهائي والمنافسة على اللقب.





وفي تصريحات لقناة "أون سبورت" قال سمير حلبية "نخوض مبارياتنا على ملعب السويس، رغم أن ملعب الإسماعيلية أقرب لنا، نتمنى أن نواجه الفريق المغربي في الإسماعيلية".





واختتم حلبية حديثه "جمهورنا غاضب للغاية، لقد كره حضور المباريات بعد الظلم الذي يواجهه، هناك أندية يتم السماح لها بحضور نحو 20 ألف مشجع، أما نحن فغير مسموح لنا سوى بحضور 1000 مشجع فقط".