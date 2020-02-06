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مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:15 ص
فساتين سهرة لافتة
فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد فى صيف 2020
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هاجر هانئ
قدم مصمم الأزياء اللبنانى زياد نكد مجموعته الجديدة لربيع وصيف 2020، من فساتين السهرة اللافتة.

اعتمد المصمم اللبنانى على أسلوبه الخاص فى تصميمات فساتين السهرة المستوحاة من عالم البحار حيث قام باستخدام الأقمشة الفخمة التي تزيد من أناقة كل فتاة.

كما تميزت مجموعة نكد بتصميمات وقصات مختلفه، واحتوت أيضا الموديلات على الألوان الكثيرة منها الاسود والرمادي ودمج الالوان علي معظم التصاميم التى تتناسب مع مختلف الأذواق.

إضافة إلى ذلك اعتمد المصمم اللبنانى على الفساتين المصنوعة من  الأقمشة المطرزة بحبيبات الكريستال البراقة التي تنسجم تكويناتها بكل تناغم مع الخطوط الأنثوية المرهفة، التى تمنح كل فتاة إطلالة فخامة وراقية.

مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020
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مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020

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