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تعليم

فبراير القادم.. مؤتمر «الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي» بعين شمس

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:15 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
تنظم كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس مؤتمرها العلمي السابع والدولي الخامس بعنوان "الإبداع والتكنولوجيا ودورها في التعليم النوعي" تحت رعاية أ.د محمود المتينى رئيس الجامعة وأ.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث وذلك فى الفترة من 25 إلى 27 من فبراير 2020 بمدينة الغردقة.

حيث يرأس المؤتمر أ.د. أسامة السيد عميد الكلية ومقرر المؤتمر ا.د. أمانى حنفى عميدة الكلية السابقة وأستاذ الموسيقى العربية بقسم التربية الموسيقية بالكلية .

ويلقي المؤتمر الضوء على أهمية الإبداع والتكنولوجيا وعلاقتهما بمجالات التعليم النوعي وتقديم رؤية إبداعية مستقبلية للتعليم تواكب العصر وترتبط بالإبداع والتكنولوجيا وتبادل الخبرات و التجارب الإبداعية والتكنولوجية فى مجال التعليم النوعي 
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