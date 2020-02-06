AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بعد حادث المنيا وبورسعيد.. الأطباء: جمعية عمومية طارئة 7 فبراير

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:55 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة؛ على خلفية حادث أطباء المنيا الأليم غدا، الجمعة، يوم 7 فبراير.

وتؤكد لجنة الشباب بالنقابة العامة على دعوة جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية الطارئة والتي تقرر عقدها في يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة ظهرًا بدار الحكمة.

وتعد الجمعية هى أعلي سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلي تعرض الأطباء إلي تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.

يبدأ تسجيل الحضور الساعة العاشرة صباحا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء: صرف إعانة من صندوق الأزمات لأسر شهداء ومصابى حادث المنيا

بعد حادث الكريمات.. «أطباء المنيا» تدعو لعقد عمومية طارئة

النقابة عن حادث طبيبات المنيا: بلاغ للنائب العام.. وإحالة المهددين إلى لجنة التأديب

بالأسماء.. إحالة 5 أطباء للتحقيق بواقعة طبيبات المنيا

١٠٠ جنيه ثمن تذكرة الموت في حادث طبيبات المنيا .. تفاصيل

نقابة الأطباء تدعو أعضاءها لجمعية عمومية طارئة لمناقشة حادث طبيبات المنيا

ترشيحاتنا

خناقة بين جمهور الزمالك وحرس الحدود خلال المباراة بسبب «البليلة» ..فيديو

ماذا يحدث للجسم عند تناول البيض المسلوق على الريق؟

الموت يفجع زوجة رامي عياش

اهم الاخبار.. إسرائيل تقصف دمشق.. ارتفاع مصابي كورونا بالصين.. والزمالك يطالب بـ تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

حكم الذكر والبسملة عند الوضوء في الحمام .. الإفتاء تجيب

خالد الغندور يهاجم الاتحاد الأفريقي «الكاف».. وكورونا كلمة السر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محظوظون جدا.. 4 ابراج الأكثر حظا فى 2020.. هل أنت منهم؟

رئيس الوزراء البريطاني في مواجهة قصة حب روميو المصري والعجوز الإنجليزية

جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»