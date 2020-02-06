بعد حادث المنيا وبورسعيد.. الأطباء: جمعية عمومية طارئة 7 فبراير

تعقد النقابة العامة للأطباء، جمعية عمومية طارئة؛ على خلفية حادث أطباء المنيا الأليم غدا، الجمعة، يوم 7 فبراير.





وتؤكد لجنة الشباب بالنقابة العامة على دعوة جموع أطباء مصر لحضور الجمعية العمومية الطارئة والتي تقرر عقدها في يوم الجمعة القادم الساعة الواحدة ظهرًا بدار الحكمة.





وتعد الجمعية هى أعلي سلطة للأطباء والمفوضة لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لوضع حد للتعسف الإداري الذي يؤدي إلي تعرض الأطباء إلي تلك الأحداث المؤسفة ولحمايتهم أثناء ممارسة عملهم والدفاع عن كرامتهم جميعا.



