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منوعات

شاهد.. لص يسحل امرأة لسرقة شنطتها داخل المترو.. ورد فعل مثير منها

الخميس 06/فبراير/2020 - 02:26 ص
لص يسحل امرأة
لص يسحل امرأة
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عزة عاطف

"لا تراجع ولا استسلام".. لم تفرط امرأة بقبضتها القوية، في حقيبة يدها عندما حاول لص خطفها منها داخل محطة مترو الأنفاق في برشلونة.


التقطت كاميرات مراقبة المحطة، مشهدًا صادمًا لرجل يسحل امرأة على الأرض في مدينة برشلونة الإسبانية، وتبين أنه لص يحاول نزع شنطة يدها بالقوة لكنها أبت ألا تستسلم.

 

ووفقًا للقطات التي نشرتها صحيفة "دايلي ميل"، فإن اللص قام بسحل المرأة على الأرض وركلها بعنف، بل وتوجيه لكمات وضربات إلى وجهها لتترك الشنطة لكنها لم تفعل.

 

وبنهاية الفيديو كان اللص فشل في انتزاع الحقيبة من يد المرأة القوية لكن تقارير محلية أفادت بأن السيدة غادرت المحطة فيما بعد دون الإبلاغ عن الحادثة.

 

لكن الشرطة الكاتالونية، فتحت تحقيقًا في واقعة السرقة للإمساك باللص، وصرح المتحدث الرسمي قائلًا "لقد كانت محاولة فاشلة للسرقة لكن لابد من معاقبة اللص".

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