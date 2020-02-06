«الدولية للطاقة الذرية»: نشيد بجهود الرئيس السيسي في البرنامج النووي

أشاد رافائيل جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مساء أمس، الأربعاء، بالبرنامج النووي السلمي وجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي في بناء مشروع "الضبعة" على ساحل البحر المتوسط.





وقال "جروسي"، خلال جلسة حوارية بالعاصمة الأمريكية واشنطن، "بذلت مصر تحت قيادة الرئيس السيسي جهودًا كبيرًا في برنامجها النووي السلمي، ونشيد بهذا البرنامج الذي يعد إنجازًا طموحًا".





وفي نوفمبر 2013، أعلن الرئيس السابق، عدلي منصور، أن مصر ستقوم بإعادة تشغيل برنامجها النووي في الضبعة، وهو الذي سيساعد على النهوض بالمنطقة الغربية من صحراء مصر والاستفادة من مواردها الهائلة.





وفي ديسمبر الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن سنة 2020 سوف تشهد وضع الخرسانة الأولى في بناء المحطة النووية المصرية في منطقة " الضبعة "، على ساحل البحر المتوسط، بهدف إنتاج الكهرباء.





ويندرج مشروع "الضبعة" للطاقة النووية حتى يخدم رؤية مصر الاستراتيجية للتنمية المستدامة 2030، والتي تسعى فيها إلى زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة لتبلغ 44 في المئة، بحلول عام 2030، مقابل 9 في المئة، خلال الوقت الحاضر.



