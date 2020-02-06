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رياضة

كأس إسبانيا.. ميرانديس من الدرجة الثانية يقصي فياريال ويواصل المفاجآت

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:54 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نجح فريق ميرانديس، الذى يشارك فى دورى الدرجة الثانية، في إقصاء فياريال من الدور ربع النهائي بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "البلدي دي أندوفا".

سجل فريق ميرانديس، هدفين في شوط المباراة الأول من توقيع ماتيوس اياس ومارتين ميركيلانز من ركلة جزاء بينما أحرز هدف فياريال، خافيير اونتيفيروس، في الدقيقة 32. 

وفى الشوط الثانى، نجح سانتى كازورلا، في تسجيل هدف التعادللصالح فياريال في الدقيقة 56، عن طريق ركلة جزاء. ولكن نجح ميرانديس، في تسجيل هدفين، عن طريق أودي أونيانديا و أنتونيو سانشيز، في الدقيقتين 58 و 90.

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اختيار ملعب لا كارتوخا الواقع في مدينة إشبيلية لاستضافة 4 نهائيات مقبلة لكأس ملك إسبانيا من 2020 وحتى 2023.

ومن المقرر أن يقام النهائي في 18 أبريل المقبل على أن يستضيفه الملعب الذي يتسع لـ 57 ألف متفرج .
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