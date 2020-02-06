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توك شو

مفيد فوزي: لقاءاتي بالميكروفون كرسم لوحة.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 06:39 ص
الإعلامي مفيد فوزي
الإعلامي مفيد فوزي
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كـريـم الـخـطـيـب
استضاف الإعلامي تامر أمين، الإعلامي الكبير مفيد فوزي، خلال حلقة الليلة من برنامج «آخر النهار» المذاع على قناة «النهار»، حيث تحدث مفيد فوزي عن نجوم الزمن الجميل، وأسرار خاصة عن حياتهم.

وقال الإعلامي مفيد فوزي، إن الميكروفون بالنسبة إليه قلم يرسم به لوحة؛ لذلك يتفنن في تقديم اللقاءات والحوارات مع العديد من الفنانين والمسئولين، مشيرًا إلى أن قد يحدث جزء من الشغب أثناء اللقاءات والحوارات خاصة أنه كان حريصا على تسجيل الحوارات.

وأضاف مفيد فوزي، بعض الشغب أو «الخربشة» في وجه الحكومة يفيد لا يضر، وكان الإعلام صفا واحدا، ودور الإعلام يبصر المشاهدين، لذلك البلتوه الخاص به كان هو الشارع وسط الناس.

وروى مفيد فوزي، واقعة أثرت به عندما قام بتصويرها عن انهيار سور مدرسة، وأثناء لقاء المسئول فوجئ بأنه ليس مهندسا أو لواء ولكنه موظف وتدرج إلى منصب رئيس جهاز الأبنية التعليمية.

وأشار مفيد فوزي، إلى أن هناك حاقدا بلا مناسبة وشخص غيور على البلد، موضحا أنه شاهد الصور ورأي جموع الناس التي تشكل الرأي العام.
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