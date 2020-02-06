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«الصحة العالمية»: تجربة مصر في القضاء على فيروس «سي» رائدة عالميا ..فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 01:43 ص
فيروس كورونا - تعبيرية
فيروس كورونا - تعبيرية
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البهي عمرو

قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر قامت بعمل مبادرات كثيرة خاصة بصحة الإنسان.


وكشف ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، عن أن رئيس منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم، يشيد بما تم فى مصر خلال المؤتمرات الدولية خاصة حملة "100 مليون صحة".


وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن مصر عندما بدأت بإعداد المبادرة كانت المنظمة تتساءل عن إمكانية تنفيذها من عدمه.


وأشار ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أن متابعة القيادة السياسية لهذه المبادرة كان على أعلى مستوى، وهو ما تسبب في نجاحها فى وقت قليل جدًا.


ولفت ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إلى أن "100 مليون صحة" تم الكشف عبرها عن الأمراض غير السارية وهي الأولى على مستوى العالم، مؤكدا أن الجميع فخور بما تم فى مصر.


وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن تجربة مصر في القضاء على فيروس "سي" رائدة على مستوى العالم، ووثقت في العديد من المحافل الدولية، وستتوثق أكثر عندما تصل مصر للتخلص من الفيروس بالكامل.

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