أمير مرتضى: مباراة الزمالك والترجي نهائي مبكر للبطولة وتعثرنا استثناء

أكد أمير مرتضى، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، أن مواجهة فريقه مع الترجي التونسي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بمثابة نهائي مبكر.





وفي تصريحات لقناة "الزمالك"، قال أمير مرتضى "مواجهة الزمالك والترجي نهائي مبكر، فزنا بالكونفدرالية الموسم الماضي، وتوج الترجي بدوري أبطال إفريقيا، وسنتواجه في السوبر هذا الشهر".





وأسفرت القرعة عن وقوع الزمالك أمام الترجي التونسي في ربع النهائي، على أن تكون مباراة الذهاب في القاهرة، والإياب في تونس.





وأضاف أمير مرتضى "كل الأندية المشاركة في ربع النهائي لديها طموح الفوز، كل المواجهات ستكون صعبة، والزمالك لم يكن يتمنى الهروب من فريق بعينه، لأن البطل يجب أن يهزم أي ريق".





وعن الدوري المصري أتم أمير مرتضى "تركيزنا في الفترة المقبلة هي ألا نفقد نقاط مجددًا، خسرنا نقاط أمام فرق في مراكز متأخرة في جدول الترتيب، الفوز هو أمر طبيعي للزمالك، والتعثر هو الاستثناء".