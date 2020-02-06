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توك شو

«الصحة العالمية»: مصر استعدت جيدا لمواجهة كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:52 ص
كورونا
كورونا
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قسم التوك شو
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، إن مصر دولة خالية من فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أن مصر استعدت جيدًا لمواجهة كورونا واتخذت الإجراءات الاحترازية لمنع دخوله.

وأضاف الدكتور جون جبور، خلال حواره ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" تقديم الإعلامى رامى رضوان، أن مصر كانت على أهبة الاستعداد وطبقت خطة نشر التوعية بالمحافظات في وقت قياسي، مشيرا إلى أن الاستعدادات تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقدم ممثل منظمة الصحة العالمية، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة على إتمام عملية عودة المصريين من ووهان بسرعة ونجاح، مشيدا بتحمل الدولة المصرية لكافة تكاليف عودة مواطنيها من ووهان الصينية.

وأوضح أن الإجراءات التي تتخذها الصين في مواجهة بؤرة كورونا بـ"ووهان" تحمي العالم مؤكد أن لا يوجد حتى الآن أى إجابات حول سبب انتشار فيروس كورونا .. ومازلنا ندرس الأمر.

وأكد ممثل منظمة الصحة العالمية أن الدولة أنجزت مبادرات صحية مميزة خلال الفترة الماضية وأبرزها حملة 100 مليون صحة.. مضيفا "لأول مرة في تاريخ العالم دولة استطاعت القضاء نهائيًا على فيروس سي وتتخذ ذات الإجراءات لإنهاء الأمراض غير السارية".
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