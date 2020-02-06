أبرز فيديوهات التوك شو | الحكومة تطالب المواطنين بعدم ارتداء الكمامات.. والتموين تكشف حقيقة إيقاف بطاقات غير المسجلين بموقع الوزارة.. فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت باتخاذ كافة التدابير الاحترازية للتعامل مع أى حالة يشتبه أنها مصابة بـ فيروس كورونا.





وأضاف المستشار نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الفترة الأخيرة تم نشر خبر أن الصين طلبت من مصر كمامات، مؤكدًا ان الصين تنتج 20 مليون كمامة فى اليوم و مصر تنتج 60 مليون كمامة فى العام.





أكد الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين أنه سواء قام المواطن بتسجيل رقمه أو لم يسجل لن تقوم الوزارة بأي إجراء.





لافتا أن هناك أنباء تم تداولها بأن الوزارة ستوقف بطاقات من لم يسجل وهى أنباء عارية تماما من الصحة.





وأضاف مدكور خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء dmc عبر فضائية dmc تقديم الإعلامي رامي رضوان أن الهدف من وراء مطالبة الوزارة بعض المستفيدين بالدخول إلى موقع دعم مصر وتسجيل رقم هاتفهم المحمول، تيسير سبل التواصل مع المستفيد من البطاقة التموينية.













قال الإعلامي أحمد موسى، إن فايز السراج رئيس حكومة الوفاق الليبية، ألغى زيارة كانت مقررة لوزير الخارجية الجزائري بأمر من الديكتاتور أردوغان.





وأضاف الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن موقف الجزائر الرافض للتدخلات التركية فى ليبيا يغضب الديكتاتور أردوغان.





وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن هناك صورة هى من أغضبا السراج و الديكتاتور أردوغان، وانفعل موسى على الهواء " إزاء يا سراج ترفض مقابلة وزير خارجية دولة عربية" .













أكدت صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان، الذي شهد واقعة تعذيب طفلة، أنها أم لـ 3 أولاد يعملون في المحاسبة والهندسة.





مضيفة انها كانت تتمنى أن يكون لديها دار أيتام بها بنات فقط لإنها لم ترزق بالبنات وبالفعل قامت بعمل دار أيتام وجمعية خيرية منذ عام 2007.





وأوضحت خلال فيديو تم إذاعته لبرنامج 90 دقيقة عبر فضائية المحور أن الجمعية تقوم برعاية أكثر من 150 أسرة سواء في فرع العاشر من رمضان أو فرع القاهرة.









نفى الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تسجيل أي حالات مصابة أو مشتبه بإصابتها بـ «كورونا» حتى الآن، مؤكدا أن الوضع في مصر أمن 100%.





وأكد «خالد مجاهد» خلال مداخلة هاتفية على قناة «النهار» أن مصر حتى هذه اللحظة ناجحة في الخطة التي وضعتها للتصدي للفيروس، موضحا أنه تم إجراء فحوصات على المصريين القادمين من الصين ولا يوجد اي حالة تم الاشتباه فيها.





وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى إنه منذ إعلان الصحة العالمية عن تفشي فيروس "كورونا" المستجد في الصين، ووزارة الصحة المصرية وضعت إجراءات احترازية للتصدي للفيروس ومنع دخوله البلاد، مؤكدا أن الدولة وضعت خطة متكاملة لمواجهة الفيروس.













قال اللواء راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك إن الجهاز يتعامل مع بعض الشكاوى البعيدة عن اختصاصه لخدمة المواطنين، مشيرا إلى أنه تم إعادة ضبط عمل الجهاز بحيث أصبح يتلقى شكاوى المواطنين أولا بأول .





وأضاف «عبد العاطي» خلال لقائه في برنامج «الحقيقة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» أن مسئولية الجهاز تتمثل بشكل رئيسي في خدمة حماية المستهلك وحماية حقوقه يوميا، مضيفا أن الغرامة والمساءلة القانونية عقوبات تنتظر المخالفين لقرارات الجهاز.













أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أن فصل الشتاء هو أحد فصول التقلبات الجوية، لافتا في الوقت ذاته إلى أن مصر شهدت حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية لمدة 10 أيام سابقة، حيث كانت درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية.





وأضاف "شاهين" خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم عبر فضائية الحياة أن التقلبات الجوية واردة الحدوث خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه بدءا من الغد، الخميس، سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، خاصة على الطرق الصحراوية والمكشوفة.





وأوضح مدير مركز التحاليل والتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، أنه ستكون هناك كتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا تنخفض معها درجات الحرارة بشكل سريع، خاصة يوم الجمعة.













عرضت فضائية "روسيا اليوم"، فيديو، يوضح المشاهد الأولى من الطائرة التي انشطرت إلى نصفين، عند هبوطها في اسطنبول.





وأوضح الفيديو، أن الطائرة تحطمت في مطار "صبيحة غوكشن" في اسطنبول .





وخرجت الطائرة عن مسارها عقب هبوطها؛ حيث انشطرت إلى نصفين، وقد نجا جميع ركابها.









قالت الفنانة الكبيرة سميرة أحمد، إنها وقعت على الأرض بعد علمها بوفاة الراحلة نادية لطفى، وتعرضت لكسر فى ذراعها









وأضافت سميرة أحمد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أنها أتصلت .بالراحلة قبل وفاتها بأيام





.وأشارت سميرة أحمد، إلى أنها حزينة على وفاة الراحلة نادية لطفي، ودخلت فى حالة بكاء على الهواء