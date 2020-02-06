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ممثل «الصحة العالمية»: مصدر فيروس كورونا قد يكون بسبب أكل الخفافيش

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:54 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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كـريـم الـخـطـيـب
قال الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن فيروس «كورونا» من عائلة فيروسات متواجدة منذ مئات السنين، موضحًا أن له عدة أنماط من نزلة البرد العادية إلى كورونا الشرق الأوسطية والسارس، وتختلف في حدة الفيروس.

وأضاف «جون جبور»، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC»، أن الفيروسات تتغير وتتحول وتعطي تغيرات جديدة، وهذا من خصائص أدوار الأنفلونزا.

وأوضح ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن بعد تعامل الإنسان مع الفيروسات جعلها تقوم بتكوين أنواع جديدة، مشيرا إلى أن قد يكون مصدر فيروس «كورونا» حيوانيا، وقد يكون بسبب أكل الخفافيش.

وأكد أنه عندما ينقل الفيروس من الحيوان إلى الإنسان يكون أشد خطورة؛ لأنه يتركز في جسم الإنسان وينتقل من إنسان لآخر.

وشدد على أن مصر دولة خالية من فيروس كورونا حتى الآن، مشيرا إلى أنها استعدت جيدًا لمواجهته واتخذت كافة الإجراءات الاحترازية لمنع دخوله.

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