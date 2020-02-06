فرص جيدة.. خبيرة أبراج توجه نصيحة لـ مواليد 6 فبراير

لا يخطو كثيرون أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، فيهتمون بمتابعة علم الفلك، ومعرفة حظهم.





وتقدّم خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 6 فبراير، وفقًا لعلم الأرقام.





قالت عبير فؤاد إذا كنت مولودًا في يوم 6 فبراير، فإن ذلك يعني أن لديك شخصية صلبة وعنيدة، أنت أيضا شخص محب للناس وللجمال، وتتمتع بسعة أفق ونظرة شاملة، لكن حساسيتك الشديدة قد تسبب لك ضغوطا في علاقاتك المختلفة.





نصيحة: هذا العام يمثل بالنسبة لك مرحلة شعور بالتشتت والتشوش، ومع ذلك قد تساعدك اتصالاتك وعلاقاتك الاجتماعية في أحيان كثيرة على حل مشاكلك.. إذا استطعت أن توسع دائرة معارفك فقد تظهر لك فرص جيدة.



