فنانو الفخار والخزف يجتمعون لإحياء تراث مصري أصيل.. شاهد 40 صورة

انتهت مساء أمس فعاليات المعرض الأول للخزف والفخار، والذي نظمه القسم التعليمي بالمتحف الإسلامي بالقاهرة بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، وشارك فيه مجموعة من أشهر فناني هذه الصناعة من محافظات مصر المختلفة.

ومنهم خزافين قرية تونس الفيوم، وخزافيين قرية جراجوس بقنا وفنانى مركز الحرف التقليدية،وورشة خليل مندور قرية الفخارين، وجاليريهات رنك ونور و Geem45 و HoB Art وبيت الفخار عابدين،بجانب عدد من أساتذة الفخار والمتخصصين فيه.

فكرة المعرض لاقت استحسانا كبيرًا من كثيرين،خاصة أن نجاحها جاء لعدة أسباب،علي رأسها تعاون فريق من الأثريين وباحثي التراث الشعبي،مما جعل المعرض يؤتي ثماره وينجح في تعريف الناس بالفخار وصناعته كحرفة تراثية لها مكان كبير في تاريخ مصر،وذلك كما قاله لنا د.ممدوح عثمان مدير عام المتحف الإسلامي.

وكشفت رشا جمال رئيسة القسم التعليمي بالمتحف الإسلامي أنه على هامش المعرض أقيمت فعاليات وأنشطة فنية للأطفال وندوات ثقافية مرتبطة بفنون الخزف والفخار،كما تم تنظيم جولة بمنطقة الفسطاط لكونها معقل صناعة الفخار منذ القدم،حيث أن المتحف الإسلامي حريص دائما على تأصيل الهوية المصرية لدى النشء وتوعيتهم بالحرف التراثية،بالمشاركة والتفاعل بالورش التعليمية.

نانسي عمار الباحثة المتخصصة في التراث الشعبى قالت أن فكرة المعرض جاءتهم عندما كانوا في زيارة لمعرض فخار قرية جراجوس وكان مقاما في القاهرة،خاصة أن فناني جراجوس من أقدم وأشهر حرفيين صناعة الفخار.

وتابعت:كما أنه قبل حوالي 55 عاما قام المعماري الراحل حسن فتحى ببناء مصنع للفخار في جراجوس وموجود حتي الآن هناك،وقد تم إنشاء مدرسة داخله لتعليم المهنة وقد توارث ت ها الأجيال حتي الآن،وقد أصبحت جراجوس ماركة مسجلة للخزف والفخار،ويتم تصدير إنتاجها للخارج، كما أنهم يختمون منتجاتهم باسم جراجوس،وهي مميزة برسومات تراثية متنوعة.

وقالت :فكرنا حينها أن نقيم معرضًا يضم كل من يعملون فى مهنة الخزف والفخار في مصر،مما يظهر تنوعا كبيرغ فى المادة الخام والتكنيك والزخارف والألوان،وهذا يمثل عامل جذب لمهور كبير من محبى فن الخزف والفخار،مما يساعد أيضًا فى التعريف باقدم حرفة تراثية عرفها الانسان وإحياء تراثها.

وأضافت: كما أننا سعينا الي عرض مدي التطور الذي حدث فى الصناعة وتنوع المنتجات فى الشكل والاستخدام ،

والتوعية بأن الأوانى المصنوعة من الفخار هى أفضل وآمنة أكثر فى الإستخدام من المعادن،والدعوة لإحياء صناعة الفخار التي تمثل جزءا مهمًا من تراث المجتمع المصري ، والذي كانت قديما كل استخداماته فى الطهى والشراب والطعام من الفخار.

من جانبها قالت منار حسن باحثة في التراث الشعبي أنهم بالفعل عرضوا الفكرة على د.رشا جمال مدير عام التوعية الأثرية بمكتب وزير السياحة والآثار،والتي لاقت ترحيبا منها واقترحت علينا مركز الحرف التقليدية بالفسطاط كمقر للمعرض، لانه فى قلب مصر القديمة مسقط رأس صناعة الفخار منذ القدم،ومن أهم نشاطاته تعليم وإنتاج الخزف والفخار .

واقترحت أن يكون معرضًا سنويًا بإسم"المعرض الأول للخزف والفخار"،كونها المرة الأولى التي يجتمع فيها فنانين وحرفيين وأساتذة للصناعة فى مصر،وتواصلنا مع خزافين قرية تونس بالفيوم وخزافين جراجوس وقرية الفخارين ودرب ١٧١٨ وفنانين كثيرين،وبالتنسيق مع صندوق التنمية الثقافية نظمنا المعرض برعاية المتحف الإسلامي،والذي رصد المهنة عبر العصور.



ونظمنا على هامش المعرض ورش للأطفال تعليمية وفنية عن حرفة الفخار وتكنيك الصناعة بالتفاعل المباشر،وذلك بتشكيل الطين الأسواني على دولاب الفخار، وورشة حكى تراثى عن تاريخ صناعة الخزف والفخار،وعروض فنية وندوة علمية عن الفخار فى العصر الإسلامى وفنون صناعته.