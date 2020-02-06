عاشت مأساة قاسية.. دينا: اكتشفت أن والدتي على قيد الحياة بعد 15 عاما ..فيديو

كشفت الفنانة دينا عن مأساة عاشتها في حياتها وأثرت بشكل كبير على شخصيتها وتكوينها الفكرى والعقلى، وهى غياب والدتها عن حياتها حتى سن الـ 15 عاما.





وقالت دينا فى لقاء ببرنامج "الستات ميعرفوش يكذبوا"، إن بسبب خلافات زوجية بين والدتها ووالدها أسفرت عن معيشتها مع والدها فى البداية، وقيل لها إن والدتها ليست على قيد الحياة، وهو ما تسبب فى حالة من الحزن الشديد بالنسبة إليها.





وأضافت دينا "اكتشفت أن والدتى على قيد الحياة بعد 15 عامًا، وكان لقاؤها الأول بها بمثابة فرحة كبيرة، وعاشت معها فترة من السعادة".



