بعد عودة المصريين من ووهان.. ممثل الصحة العالمية: مصر أعادت أبناءها بطريقة علمية وراقية.. فيديو

هنأ الدكتور جون جبور، ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة المصرية على إتمام عملية عودة المصريين من مدينة «ووهان» الصينية بسرعة ونجاح.





وقال «جون جبور»، خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة «DMC»، إن سرعة عودة المصريين من الصين بطريقة غير قسرية كانت أكثر من رائعة وراقية جدا.





وأضاف ممثل منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، أن الطريقة التي تعاملت بها الدولة المصرية علمية وتمت وفقا لإرشادات الصحة العالمية مدعومة بمكتب الإقليمي لشرق المتوسط، موضحا أنهم المراقب الخارجي للمبادرات المصرية.





وأشار إلى أن مصر كانت على أهبة الاستعداد وطبقت خطة نشر التوعية بالمحافظات في وقت قياسي، موضحا أن ما حدث من استعدادات لمواجهة «كورونا» تمت بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.





ونوه إلى أن بعض الدول طالب مواطنيه بإخلاء مدينة ووهان على نفقتهم الخاصة، مشيدا بتحمل الدولة المصرية لجميع تكاليف عودة مواطنيها من ووهان الصينية، فضلا عن شروط إقامتهم، قائلا: «فعلا المصري دائما فخور أنه مصرى».