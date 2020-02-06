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مرأة

جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:58 ص
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
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هاجر هانئ
حرصت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، بصورها خلال مشاركتها فى مسلسل "الديفا".

وكشفت فساتين سيرين عبد النور عن ذوقها الرفيع فى اختيار الإطلالات التى تتناسب معها والتصميمات الجذابة التى تمنحها مظهرًا جذابًا ولافتًا.

واعتمدت سيرين عبد النور على التصميمات والقصات التي كشفت عن قوامها الرشيق والمثالي، كما اتسمت فساتينها بالجرأة.

حرصت سيرين عبد النور على ارتداء الفساتين الفخمة ذات الأقمشة الجذابة والراقية التي زادت من جمالها، كما اعتمدت على اختيار تسريحات الشعر وصيحات المكياج التى تناسبها معها، كما قامت بتنسيق قطع الإكسسوارات التي زادت من جمال طلتها أيضًا.

جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»
جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»
جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»
جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»
جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»
جريئة ومبهرة.. شاهد فساتين سيرين عبد النور في «الديفا»
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