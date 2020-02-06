ابن الأهلي.. عمرو جمال يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

كشف عمرو جمال، مهاجم الأهلي المعار إلى طلائع الجيش، عن حقيقة وجود مفاوضات من إدارة الزمالك لضمه خلال الفترة الماضية.





وكان جمال رحل عن الأهلي على سبيل الإعارة بداية الموسم الحالي إلى صفوف طلائع الجيش، بسبب ابتعاده عن حسابات الأجهزة الفنية المتتالية في القلعة الحمراء خلال الآونة الأخيرة.





وقال جمال خلال تصريحات لفضائية "النهار"، "أنا أهلاوي وابن الأهلي من عمر 17 سنة، ولم تحدث مفاوضات من الزمالك والكلام كان من وكلاء".





وتابع "لا أسمع لأحد ولا أعتقد في يوم من الأيام أنني سأخسر جمهور الأهلي".





وأضاف "وقعت للأهلي على بياض عند رحيلي لـ الصفاقسي التونسي، وسلمته لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، ولا أعرف مدة العقد، فنحن نوقع للأحمر وبعد ذلك نتحدث".





وكانت صفقة انتقال عمرو جمال إلى الصفاقسي التونسي فشلت في بداية الموسم الحالي، بسبب التجنيد، لينتقل إلى طلائع الجيش بعد ذلك.