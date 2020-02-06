مطربة مغربية ترقص على أنغام عدوية وتشعل برنامج «معكم» ..فيديو

أشعلت المطربة المغربية أسماء الأزرق، برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع على قناة "سي بي سي"، تقديم الإعلامية منى الشاذلى، بغنائها "مابلاش اللون ده معانا" لـ الفنان أحمد عدوية.





وقامت المطربة المغربية أسماء الأزرق، بالرقص أثناء غناء الأغنية، وتفاعل معها الحضور بالتصفيق.





وقالت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إنها سعيدة بتواجدها فى مصر، موضحة أنها قامت بالغناء فى الأوبرا أن أى فنان عربى يتمنى الغناء بها، كما أنها سعيدة بوجودها فى برنامج كبير من تقديم الإعلامية منى الشاذلي.





وأشارت المطربة المغربية أسماء الازرق، إلى أن انطلاقتها الفنية بدأ من أم الدنيا مصر، وهى سعيدة بذلك وتحدث المطربة المغربية أسماء الأزرق، عن نفسها وقالت إنها بدأت في تعلم تجويد القرآن من عمر 7 سنوات، وخلال دراستها فى المدرسة اكتشفت تميزها فى الغناء، وزملاؤها فى المدرسة كانوا يشجعونها على الغناء فى أى مناسبة.

ولفتت المطربة المغربية أسماء الأزرق، إلى أنها من عشاق الفن الشعبي، ومن المعجبين بـ أحمد عدوية و بدرية السيد، ومحمود الليثى".

وقامت المطربة المغربية أسماء الازرق، بمداعبة جمهور برنامج معكم، قائلة "ماشي أنا بعرف أتكلم مصري كويس"، ليتفاعل الجمهور معها بالتصفيق.

وتابعت المطربة المغربية أسماء الأزرق، أنها متزوجة من مواطن سوري، ولكن هى محبة لـ الفن المصري، وقامت بغناء أغنية مكس لـ أحمد عدوية وبدرية السيد.