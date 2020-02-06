اتحاد الكرة يكشف سبب عودة خالد بوطيب بعد فسخ التعاقد مع الزمالك

كشف وليد العطار، المدير التنفيذي بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن تفاصيل تواجد المهاجم المغربي والمحترف ضمن صفوف الزمالك خالد بوطيب، في مقر الجبلاية، أمس الأربعاء.





وقال "العطار"، في تصريحات تليفزيونية بفضائية "القاهرة والناس" عبر برنامج "مساء الأنوار"، "لا يوجد شيء رسمي بشأن خالد بوطيب".





وأضاف "اللاعب أتى للجنة شئون اللاعبين من أجل تقديم مذكرة إثبات حالة بأنه كان له - شيك - وذهب لنادي الزمالك ولم يجد مستحقاته جاهزة".





وأتم "بوطيب أراد إثبات الحالة في الملف الخاص به، وإذا حدثت شكوى من أي من الطرفين تكون حاضرة، ولم يحدث تصعيد للاتحاد الدولي".





تجدر الإشارة إلى أن الزمالك قرر فسخ التعاقد مع خالد بوطيب في ظل عدم الاعتماد عليه وابتعاده عن المباريات.



