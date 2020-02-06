وذكر راديو // صوت أمريكا // في نشرته الليلة باللغة الإنجليزية أن هذا الاجتماع يهدف إلى تأكيد دعم موسكو للرئيس مادورو في مواجهة الضغوط الأمريكية.

وكانت روسيا قد انتقدت العقوبات الأمريكية على فنزويلا واصفة إياها بأنها "ضارة وغير مشروعة" فيما دعا زعيم المعارضة خوان جوايدو - الذي يزور واشنطن - الولايات المتحدة إلى ضرورة تعزيز الضغوط على روسيا نظرًا لما تقدمه من دعم دبلوماسي واقتصادي وعسكري لفنزويلا برئاسة مادورو.

يشار إلى أن مادورو فاز بفترة رئاسية ثانية في مايو 2018، غير أن الولايات المتحدة رفضت الاعتراف بنتائج الانتخابات واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو رئيسًا مؤقتًا لفنزويلا.