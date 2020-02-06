AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

مظاهرة حب ومسيرة حاشدة لدعم أبو العينين في الجيزة.. ومرشح «مستقبل وطن»: أنا في خدمتكم| صور

الخميس 06/فبراير/2020 - 04:53 ص
رجل الصناعة محمد
رجل الصناعة محمد أبو العينين مع اهالي الجيزة
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
واصل رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، حملته الانتخابية، في إطار ترشحه على عضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية (رقم 4 رمز القلم).

واستهل رجل الصناعة محمد أبو العينين، جولته بزيارة جزر دائرة الجيزة، ثم جزيرة القرصاية، وجزيرة الذهب، وبين البحرين.

واستقبل أهالي الجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين، بحفاوة كبيرة، وسط هتافات من المؤيدين والداعمين له "واحد اتنين.. انتخبوا أبو العينين"، مؤكدين أن له كل الدعم، فهو مثال الوطنية والاحترام، وقدم كثيرًا لهذا الوطن، وله قيمة عربية ودولية كبيرة، ويستحق أن يكون نائبا في البرلمان عن دائرة الجيزة.

من جانبه، قال محمد أبو العينين، إنه يسترجع مع أهالي الجيزة ذكريات الماضي التي يشعر فيها بأنه بين أهله، مؤكدًا أنه في خدمة أهالي الجيزة ووعدهم بتلبية جميع مطالبهم وحل مشكلاتهم.

وطالب الأهالي، رجل الصناعة محمد أبو العينين، بإقامة دار لتحفيظ القرآن، ووعدهم بتلبية مطلبهم.

من جانبه، وعد عادل ناصر، أمين "مستقبل وطن" بالجيزة، أهالي جزيرة البحرين، بتلبية طلباتهم، ووجود مبادرات قوية لحل مشكلاتهم، من خلال محمد أبو العينين.

وعلى هامش الزيارة، قام رجل الصناعة محمد أبو العينين، بتناول "الفطير المشلتت" مع أهالي جزيرة البحرين، وتقدم بالشكر للأهالي الذين جعلوه يسترجع ذكريات الماضي، ثم قام بمسيرة شعبية حاشدة وسط أهالي الجيزة، الذين استقبلوه بالمزماز البلدي والزغاريد ورفعوا اللافتات والهتافات المؤيدة له.

وشهدت المسيرة دعم المرشح الانتخابي السابق، ذكي عباس، الذي تنازل عن الترشح لصالح رجل الصناعة محمد أبو العينين، وظهرا معًا يدًا في يد، إلى جانب النائب رياض منتصر، وعادل نصر أمين مستقبل وطن بالجيزة، والنائب نافع هيكل.

وأكد ذكي عباس، أن تنازله عن الترشح في الانتخابات لصالح رجل الصناعة محمد أبو العينين، يعود للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها محمد أبو العينين سياسيا واقتصاديا، ودوليا أيضا، وأعرب عن أمنياته في فوز رجل الصناعة محمد أبو العينين في الانتخابات، وهو يستحق هذا، وتاريخه يشهد له، ورد عليه أبو العينين بأنه ضرب مثلا في الأصالة الجيزاوية.

وخلال المسيرة، حرص رجل الصناعة محمد أبو العينين مصافحة أهالي دائرته،  والمتواجدين في الشوارع، الذين استقبلوه بحفاوة بالغة، وأكدوا دعمه في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب، عن دائرة الجيزة.

من جانبهم، قال أهالي الجيزة إن محمد أبو العينين يمثل إضافة إلينا، وخدماته لم تتوقف رغم غيابه عن البرلمان الفترة الماضية.

بدوره، وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين التحية لأهالي الجيزة، الذين ضربوا مثالا في المشاركة، ولولاهم ما كان ليترشح في الانتخابات.

وقال محمد أبو العينين، أثناء لقائه بأهالي الجيزة، "يشرفني العودة للعمل السياسي في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن هناك طموحات كبيرة يحملها الرئيس السيسي تحتاج إلى كفاءات لتحقيقها.

وتابع أبو العينين، "كل المواطنين بمختلف الفئات، وكل شاب ومرأة وكبار سن لهم عندي برنامج خاص، وهم في عيني وفي قلبي وأنا في خدمتهم".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أحمد موسى: محمد أبو العينين يستقبل العشرات من أهالي الجيزة لحل مشكلاتهم | فيديو

ضغط جماهيري.. أحمد موسى يكشف كواليس ترشح أبو العينين لانتخابات البرلمان

أهالي الجيزة ينظمون مؤتمرا حاشدا لدعم ترشح أبو العينين في الانتخابات.. ويؤكدون: هنقف طوابير أمام صناديق الاقتراع.. ورجل الصناعة يتعهد باستمرار العمل لخدمتهم

شاهد | استقبال حافل من أهالي الجيزة لـ محمد أبو العينين

هتافات دعم وقصيدة تأييد.. شاهد حفاوة استقبال أهالي الجيزة لـ أبو العينين

بالزغاريد والهتافات.. استقبال حافل لـ"أبو العينين" من أهالي القرصاية.. ومرشح الجيزة: مبادرات مرتقبة وغير مسبوقة لدعم الأهالي خاصة المرأة والشباب

ترشيحاتنا

محاربي كورونا.. صور صادمة للأطباء والممرضات في ووهان الصينية

رحمة حسن تبهر متابعيها بأنوثتها خلال زيارتها أسوان.. شاهد

تعليق مثير من وائل جمعة على مواجهة الأهلي وصن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

أول تعليق من صاحبة دار أيتام العاشر من رمضان بعد واقعة تعذيب طفلة ..فيديو

فرجاني ساسي يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك ووجهته المقبلة

أحمد شوبير يوجه رسالة لجمهور الأهلي قبل مباراة صن داونز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة.. شاهد لحظة نطح ودهس ثور هائج لـ رجل سقط أمامه فجأة

مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020

يصيب الإنسان في حالة واحدة.. كل ما تريد معرفته عن مرض جنون البقر