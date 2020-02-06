مظاهرة حب ومسيرة حاشدة لدعم أبو العينين في الجيزة.. ومرشح «مستقبل وطن»: أنا في خدمتكم| صور

واصل رجل الصناعة محمد أبو العينين، رئيس اتحاد المستثمرين العرب، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن لشئون المجالس النيابية، حملته الانتخابية، في إطار ترشحه على عضوية مجلس النواب عن دائرة الجيزة في الانتخابات التكميلية (رقم 4 رمز القلم).





واستهل رجل الصناعة محمد أبو العينين، جولته بزيارة جزر دائرة الجيزة، ثم جزيرة القرصاية، وجزيرة الذهب، وبين البحرين.





واستقبل أهالي الجيزة، رجل الصناعة محمد أبو العينين، بحفاوة كبيرة، وسط هتافات من المؤيدين والداعمين له "واحد اتنين.. انتخبوا أبو العينين"، مؤكدين أن له كل الدعم، فهو مثال الوطنية والاحترام، وقدم كثيرًا لهذا الوطن، وله قيمة عربية ودولية كبيرة، ويستحق أن يكون نائبا في البرلمان عن دائرة الجيزة.





من جانبه، قال محمد أبو العينين، إنه يسترجع مع أهالي الجيزة ذكريات الماضي التي يشعر فيها بأنه بين أهله، مؤكدًا أنه في خدمة أهالي الجيزة ووعدهم بتلبية جميع مطالبهم وحل مشكلاتهم.





وطالب الأهالي، رجل الصناعة محمد أبو العينين، بإقامة دار لتحفيظ القرآن، ووعدهم بتلبية مطلبهم.





من جانبه، وعد عادل ناصر، أمين "مستقبل وطن" بالجيزة، أهالي جزيرة البحرين، بتلبية طلباتهم، ووجود مبادرات قوية لحل مشكلاتهم، من خلال محمد أبو العينين.





وعلى هامش الزيارة، قام رجل الصناعة محمد أبو العينين، بتناول "الفطير المشلتت" مع أهالي جزيرة البحرين، وتقدم بالشكر للأهالي الذين جعلوه يسترجع ذكريات الماضي، ثم قام بمسيرة شعبية حاشدة وسط أهالي الجيزة، الذين استقبلوه بالمزماز البلدي والزغاريد ورفعوا اللافتات والهتافات المؤيدة له.





وشهدت المسيرة دعم المرشح الانتخابي السابق، ذكي عباس، الذي تنازل عن الترشح لصالح رجل الصناعة محمد أبو العينين، وظهرا معًا يدًا في يد، إلى جانب النائب رياض منتصر، وعادل نصر أمين مستقبل وطن بالجيزة، والنائب نافع هيكل.





وأكد ذكي عباس، أن تنازله عن الترشح في الانتخابات لصالح رجل الصناعة محمد أبو العينين، يعود للقيمة الكبيرة التي يتمتع بها محمد أبو العينين سياسيا واقتصاديا، ودوليا أيضا، وأعرب عن أمنياته في فوز رجل الصناعة محمد أبو العينين في الانتخابات، وهو يستحق هذا، وتاريخه يشهد له، ورد عليه أبو العينين بأنه ضرب مثلا في الأصالة الجيزاوية.





وخلال المسيرة، حرص رجل الصناعة محمد أبو العينين مصافحة أهالي دائرته، والمتواجدين في الشوارع، الذين استقبلوه بحفاوة بالغة، وأكدوا دعمه في الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس النواب، عن دائرة الجيزة.





من جانبهم، قال أهالي الجيزة إن محمد أبو العينين يمثل إضافة إلينا، وخدماته لم تتوقف رغم غيابه عن البرلمان الفترة الماضية.





بدوره، وجه رجل الصناعة محمد أبو العينين التحية لأهالي الجيزة، الذين ضربوا مثالا في المشاركة، ولولاهم ما كان ليترشح في الانتخابات.





وقال محمد أبو العينين، أثناء لقائه بأهالي الجيزة، "يشرفني العودة للعمل السياسي في ظل وجود الرئيس عبد الفتاح السيسي"، مشيرا إلى أن هناك طموحات كبيرة يحملها الرئيس السيسي تحتاج إلى كفاءات لتحقيقها.





وتابع أبو العينين، "كل المواطنين بمختلف الفئات، وكل شاب ومرأة وكبار سن لهم عندي برنامج خاص، وهم في عيني وفي قلبي وأنا في خدمتهم".