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أخبار البلد

في أول تغريدة لها.. وزيرة الصحة: الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:18 ص
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
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هاني حسين
قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة ، إن الخوف على الدولة ليس من فيروس كورونا، ولكن الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم.

جاء ذلك في أول تغريدة قامت بكتابتها وزيرة الصحة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء نص التغريدة كما يلي "الحقيقة.. الخوف على البلد ليس من فيروس كورونا الخوف الأكيد من الفيروس الذي يصيب الأخلاق والقيم لأنه أكثر تدميرا ليس لأفراد بل لدول وشعوب بأكملها".

من جانبه، أكد خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه يجب أن يكون شهادة الحمى الصفراء من المسافرين القادمين من بعض الدول، مؤكدا أنها تمثل أحد شروط الحجر الصحي.

وأضاف "مجاهد"، في تصريحات تليفزيونية، أن حوالي 14 راكبا لم يكن معهم شهادات واتخذنا إجراءات بعزلهم فى الحجر الصحى لمدة 6 ايام للتأكد من خلوهم وبعد ذلك يتمكن من دخولهم لمصر.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر قدمت للصين مستلزمات طبية و10 اطنان من الماسكات والمطهرات الكحولية، مشيرا إلى أننا لدينا مخزون استراتيجي للشعب للخدمة الوقائية "وإحنا مبنجيش على احتياجات الشعب". 

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة، إلى أن المصريين العائدين من الصين سيستمرون في الحجر الصحي لمدة 14 يوما، مؤكدا أنهم يتلقون الخدمة الطبية بشكل كامل.
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