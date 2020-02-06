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رياضة

الزمالك مستواه متذبذب.. شوبير يثير الجدل بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

الخميس 06/فبراير/2020 - 07:01 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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مصطفى كرم
علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على أداء نادي الزمالك بالفترة الحالية بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد شوبير عبر "تويتر"، "‏الزمالك مستواه متذبذب بعض الشيء في الدوري لكن لديه مجموعة جيدة من اللاعبين بالإضافة إلى وجود كارتيرون صاحب خبرة أفريقية كبيرة، مواجهة الترجي صعبة وحظوظ التأهل للفريقين تتساوى 50/50، والزمالك مطالب للتأهل عدم دخول مرماه أهداف في مصر".

ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه وكان منها "‏‎‎المشكله ان ترجي الحكام بيساعدوه انا من الجمهور يتمنى العدل من الحكام للأهلي وزمالك وعشان انا اهلاوى اللي يهمني الاهلي طبعا" و" ‏‎ان شاء الله اهلي وزمالك هيصعدوا يا كابتن ونتقابل ف النهائي والاهلي يكسب ان شاء الله". 

وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي سحبت مساء أمس الأربعاء، عن ملاقاة نادي الزمالك، نظيره الترجي الرياضي التونسي.

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