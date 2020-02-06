الزمالك مستواه متذبذب.. شوبير يثير الجدل بعد قرعة دوري أبطال أفريقيا

علق أحمد شوبير حارس مرمي النادي الأهلي السابق على أداء نادي الزمالك بالفترة الحالية بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.
وكتب أحمد شوبير عبر "تويتر"، "الزمالك مستواه متذبذب بعض الشيء في الدوري لكن لديه مجموعة جيدة من اللاعبين بالإضافة إلى وجود كارتيرون صاحب خبرة أفريقية كبيرة، مواجهة الترجي صعبة وحظوظ التأهل للفريقين تتساوى 50/50، والزمالك مطالب للتأهل عدم دخول مرماه أهداف في مصر".
ولقيت التغريدة ردود فعل واسعة من متابعيه وكان منها "المشكله ان ترجي الحكام بيساعدوه انا من الجمهور يتمنى العدل من الحكام للأهلي وزمالك وعشان انا اهلاوى اللي يهمني الاهلي طبعا" و" ان شاء الله اهلي وزمالك هيصعدوا يا كابتن ونتقابل ف النهائي والاهلي يكسب ان شاء الله".
وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا التي سحبت مساء أمس الأربعاء، عن ملاقاة نادي الزمالك، نظيره الترجي الرياضي التونسي.