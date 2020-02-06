بلا رحمة.. شاهد لحظة نطح ودهس ثور هائج لـ رجل سقط أمامه فجأة

تشتهر إسبانيا بعادة غريبة عُرفت بها منذ قديم الأزل.. ألا وهي تحدي الثيران، سواء في الحلبة أو سباقات الجري أمام هذه المخلوقات الشرسة.

وخلال تحدي الإسبانيين لثور هائج بأحد الشوارع التي اعتبروها كـ حلبة لتأدية العرض الغريب ضمن فعاليات مهرجان محلي وفقًا لـ"الدايلي ميل" وقعت الكارثة.

قام الثور بمهاجمة رجل في الـ 56 من عمره سقط دون قصد على الأرض أمام الثور الهائج، بعدما تعلق هو ورفاقه في أحد النوافذ فيما يبدو أنه عادة من ضمن عادات المهرجان.

وفي هجوم وحشي لم ينفك الثور "ينطح" الرجل بقوة ويدهسه حتى كاد أن يقتله، ويبدو أن الرجل قد فقد وعيه فلم يستطع الحراك ولم يبرح مكانه مستلقيًا في حالة يرثى لها.

حاول الجمهور إنقاذ الرجل لكن بمجرد رؤيتهم الثور يتقدم نحوهم مجددًا هربوا وتركوه ليلقى عدة ضربات أخرى، وفي النهاية استطاعوا بالفعل نقله إلى خارج الحلبة.

تم نقل الرجل إلى المستشفى في الحال حيث دخل في حالة حرجة لإصابته في رأسه ورئتيه، وقد تداول رواد مواقع التواصل صورته بكثرة محذرين من مثل هذه المهرجانات القاتلة.