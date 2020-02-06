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رياضة

شوبير يقدم روشتة فوز الأهلي على صن داونز ويوجه رسالة لـ الجماهير

الخميس 06/فبراير/2020 - 03:13 ص
أحمد شوبير
أحمد شوبير
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ياسمين تيسير
قدم الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، روشتة فوز المارد الأحمر على صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، موضحا أن ما حدث الموسم الماضي بالخسارة بخماسية لن يتكرر مرة أخرى مطلقًا.

وأضاف أحمد شوبير، في تصريحات متلفزة عبر قناة "أون سبورت"، أن ظروف الأهلي الموسم الماضي كانت صعبة خاصة في ظل تولي مارتن لاسارتي المسئولية قبل المباراة بفترة قصيرة.

وتابع أحمد شوبير، أن الأهلي خلال الموسم الماضي أضاع في مباراة الإياب أمام صن داونز 6 فرص مؤكدة، مشددا على أنه لولا غياب التوفيق لحقق الفريق ريمونتادا مذهلة.

وأشار أحمد شوبير، إلى أن مدرب فريق صن داونز رائع وذكي ويمتلك الخبث الكروي، إضافة إلى وجود دينيس اوناينج حارس المرمى الذي يعد من أفضل الحراس في أفريقيا.  

وأكمل أحمد شوبير حديثه، مطالبًا الأهلي بالحرص على ألا يسجل فريق صن داونز أي أهداف في مباراة الذهاب في القاهرة، مشددا أن فرصة الفريقين هي 50 - 50.

وأكد أحمد شوبير، أن الأهلي يجب أن يحقق نتيجة طيبة خلال مباراة الذهاب في القاهرة حتى تزيد من راحة الفريق المعنوية في مباراة الإياب. 

وطالب أحمد شوبير، الجماهير، بنسيان أحداث العام الماضي، وعدم استخدام كلمة "ثأر"، مشددا على أن كرة القدم لا تتواجد بها تلك المصطلحات.

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