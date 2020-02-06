الصين: 28 ألف حالة مصابة بفيروس كورونا.. وارتفاع الوفيات إلى 564

قالت السلطات الصينية، في بيان عاجل منذ قليل، إن إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصل حتى الآن إلى 28 ألفا و60 حالة، منها 21 حالة في هونج كونج، و10 في مقاطعة ماكو و11 في تايوان.





ونقلت شبكة "سي.جي.تي.إن" الصينية عن بيان أصدرته حكومة بكين قوله "حالات الوفاة الإجمالية وصلت حتى الوقت الراهن إلى 564 شخصا، وهناك أكثر من 24 ألف حالة مشتبه في إصابتها بالفيروس المستجد".





ودعت منظمة الصحة العالمية مساء أمس، الأربعاء، إلى جمع تبرعات بقيمة مئات ملايين الدولارات، لدعم خطتها لمحاربة فيروس كورونا الجديد، عبر الاستثمار في البلدان المعرضة للخطر بشكل كبير.



