فرجاني ساسي يحسم الجدل حول رحيله عن الزمالك ووجهته المقبلة

كشف فرجاني ساسي، نجم فريق الزمالك، والمنتخب التونسي، عن حقيقة هروبه من الفريق في الفترة الماضية خاصة عقب رحيل حمدي النقاز عن الفريق بشكل مفاجئ.





وأكد فرجاني ساسي، في تصريحات أثناء حواره مع المدون التونسي الذي بثه عبر " يوتيوب"، أن جماهير الزمالك تحبه كثيرًا، وساندته خلال مباريات منتخب تونس بكأس أمم أفريقيا التي أقيمت في مصر، مشددًا على أن الجماهير كانت تهتف باسمه في جميع مباريات المنتخب.





وأضاف فرجاني ساسي، أنه أمر صعب أن يقرر ترك كل هذا الحب والرحيل عن الفريق في ظل حاجة الفريق إليه، مشددًا على أنه تلقى عددا كبيرا من العروض في فترة الانتقالات الشتوية الماضية ولكن مرتضي منصور رئيس النادي طلب منه البقاء.





وتابع فرجاني ساسي أنه لن يرحل سوى بموافقة مجلس إدارة النادي وسينتقل لـ فريق أكبر.





أما عن أسباب تداول أخبار عن هروبه، فأكد أن فور رحيل النقاز عن الزمالك وفسخ تعاقده، ثم سفره لـ تونس قامت بعض الصحف بربط الحدثين وتداولت الصحف أخبارا عن هروبه من الفريق.



