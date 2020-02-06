انسوا موضوع الثأر.. نبيل الحلفاوي يعلق على مواجهة الأهلي وصن داونز

علّق الفنان نبيل الحلفاوي علي وقوع الأهلي مع فريق صن داونز في قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا، والتي أقيمت مساء أمس الأربعاء بحضور ممثلي الفرق وعدد كبير من نجوم الرياضة بالقارة السمراء.

كتب نبيل "الحلفاوي" عبر تويتر قائلاً "‏إنسوا موضوع الثأر تمامًا أسوأ ما يمكن أن يدخل به فريق مباراة هو ربطها بمباريات سابقة، كل مباراة لها ظروفها الخاصة مهما تكررت مرات فوزك سابقا على المنافس أو العكس، الأهلي أمام بيراميدز وصن داونز والزمالك.. مطلوب كامل التركيز في المباراة ونسيان كل السوابق سلبية كانت أو إيجابية".





وتابع قائلاً: "‏رد اعتبار الأهلي ليس بالفوز على فرقة مهما كانت نتيجة لقاءاته بها رد الاعتبار يكون بأن تلعب كل مبارياتك بما يليق باسم ومكانة واعتبار الأهلي".





وأسفرت قرعة دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا،والتي سحبت مساء أمس الأربعاء، عن ملاقاة نادي الأهلي، لنظيره صن داونز جنوب الأفريقي.



