وزير الصحة الأسبق: مصاب الإنفلونزا يجب عليه عدم الخروج من منزله لمدة يومين.. فيديو

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، وزير الصحة الأسبق، أن وسائل العدوى تتشابه تماما في كل أنواع الفيروسات التنفسية، موضحا أن أعراض كورونا تتشابه مع أعراض الإنفلونزا العادية، مشيرا إلى أن أي شخص مصاب بالإنفلونزا يجب عليه عدم الخروج من المنزل لمدة يومين.





وأوضح «تاج الدين»، خلال لقائه في برنامج «من مصر» المذاع على قناة «سي بي سي»، أن وسائل الوقاية بسيطة جدا لا يوجد بها أي تكلفة، ولكن للأسف لا تتبع، مشيرا إلى أن الفيروسات تسبب التهابات في الجهاز التنفسي سواء البرد أو الكورونا، وليس كل الحالات تمرض أو تحدث لها وفاة.





وقال وزير الصحة الأسبق، إن مصر بادرت باتخاذ إجراءات احترازية وقائية بشأن مواجهة فيروس كورونا، ومصر تعاملت مع فيروس «سارس» بنفس الاحتياطات الوقائية في 2003، مطالبا مريض الإنفلونزا بارتداء الكمامة واستخدام المناديل.







وأضاف أن الدولة المصرية أكدت عدم تسجيل حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا حتى الآن، مشيدا بتعامل المسئولين المصريين في الحجر الصحي مع المصريين العائدين من الصين، وهي طريقة وقائية مثالية.





ونوه إلى أن فترة الحضانة تمتد من يوم إلى 14 يوما، لذلك مصر حرصت على اتخاذ إجراءات وقائية وإرشادات ووعي المواطنين، مؤكدا أن مصر أدارت ملف إعادة المصريين من الصين باحترافية.