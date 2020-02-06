تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد

انتشر قطع فيديو على موقع التغريدات "تويتر"، لذئب يقوم بحركة غريبة بدت منتظمة ومحددة لكن يشوبها الغموض، وقد انتهت برسم رمز رياضي على الأرض.

نشر المقطع حساب موثق لمواطن سعودي يدعى «أحمد فراج» يسأل فيه المغردين "من يعرف ليش الذئب يتحرك بهذا الشكل، وبهذه الخطى المتسارعة؟".

وقد تداول المغردون المقطع على نطاق واسع لغموض ما يفعله الذئب، وهو ما فسره البعض برسم علامة "ما لا نهاية" الرياضية، لكن لا أحد يعلم مقصد الذئب من هذا السلوك.

كتب أحد المغردين في اجتهاد لتفسير السلوك الغامض "يخفف من وزنه ويزيد من لياقته، ليستطيع الخروج إذا وجد له طريق.. (ويقال أيضًا أنه يضرب عن الطعام)".

بينما رجح آخر "يتحرك الذئب بهذا الشكل لتحفيز الطاقة الداخلية لديه التي تتوافق مع حركة الدورة الدموية حيث تشبه الرقم 8 في دورانها".

في الوقت الذي اجتمع فيه الجميع على أن "الذئب لا يهرول عبثًا"، لذا فإن هناك فكرة يريد إيصالها، حيث قال البعض بأن أنثى الذئب تتحرك كثيرًا إذا تم فصلها عن أولادها، وذهب آخرون إلى أن الذئب ربما يتصرف هكذًا إضرابًا واعتراضًا على ما هو فيه.



