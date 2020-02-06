AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:51 ص
ذئب يرسم رمز غريب
ذئب يرسم رمز غريب
Advertisements
عزة عاطف

انتشر قطع فيديو على موقع التغريدات "تويتر"، لذئب يقوم بحركة غريبة بدت منتظمة ومحددة لكن يشوبها الغموض، وقد انتهت برسم رمز رياضي على الأرض.

 

نشر المقطع حساب موثق لمواطن سعودي يدعى «أحمد فراج» يسأل فيه المغردين "من يعرف ليش الذئب يتحرك بهذا الشكل، وبهذه الخطى المتسارعة؟".

 

وقد تداول المغردون المقطع على نطاق واسع لغموض ما يفعله الذئب، وهو ما فسره البعض برسم علامة "ما لا نهاية" الرياضية، لكن لا أحد يعلم مقصد الذئب من هذا السلوك.

 

كتب أحد المغردين في اجتهاد لتفسير السلوك الغامض "يخفف من وزنه ويزيد من لياقته، ليستطيع الخروج إذا وجد له طريق.. (ويقال أيضًا أنه يضرب عن الطعام)".

 

بينما رجح آخر "يتحرك الذئب بهذا الشكل لتحفيز الطاقة الداخلية لديه التي تتوافق مع حركة الدورة الدموية حيث تشبه الرقم 8 في دورانها".

 

في الوقت الذي اجتمع فيه الجميع على أن "الذئب لا يهرول عبثًا"، لذا فإن هناك فكرة يريد إيصالها، حيث قال البعض بأن أنثى الذئب تتحرك كثيرًا إذا تم فصلها عن أولادها، وذهب آخرون إلى أن الذئب ربما يتصرف هكذًا إضرابًا واعتراضًا على ما هو فيه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

صراع بين ذئب متوحش وكلبي صيد.. شاهد من سيربح النزال

بخاصية جديدة.. تويتر يحميك من التعليقات السلبية

ذئب يهجم على شاب ويتركه في حالة حرجة.. فيديو

لإنقاذ أطفاله.. أب شجاع يخنق ذئبا بريا بيديه

حادث مدبر.. حلقة كرتونية تتنبأ بمقتل «كوبي براينت» بنفس الطريقة قبل 3 أعوام

تركي يعتدي على عائلة سعودية يتصدر تويتر.. ومغردون يطالبون بالمقاطعة.. فيديو

ترشيحاتنا

يصيب الإنسان في حالة واحدة.. كل ما تريد معرفته عن مرض جنون البقر

مباراة تكسير عظام.. مدير صن داونز لـ صدى البلد: جاهزون لمواجهة الأهلي

شاهد.. رد فعل كارتيرون ودكة الزمالك بعد هدف زيزو في حرس الحدود

ابن الأهلي.. عمرو جمال يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك

تسقط قضية العزل.. شاهد لحظة تبرئة الكونجرس الأمريكي لترامب من جميع التهم

رسميا الزمالك يطالب بـ تأجيل مباراة القمة أمام الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصرف غامض.. ذئب يرسم رمزا غريبا على الأرض ..شاهد

بلا رحمة.. شاهد لحظة نطح ودهس ثور هائج لـ رجل سقط أمامه فجأة

مستوحاة من البحار.. فساتين سهرة لافتة لـ زياد نكد في صيف 2020