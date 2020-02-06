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توك شو

هاني الناظر: العوامل النفسية تسبب تساقط الشعر بكثرة.. فيديو

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:18 ص
تساقط الشعر
تساقط الشعر
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هاني حسين
كشف الدكتور هاني الناظر أستاذ الأمراض الجلدية، عن الأسباب والعوامل النفسية التي تؤدي إلى تساقط الشعر.

وقال هاني الناظر في حواره مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي": "التعرض للتوتر والشد العصبي والقلق يسبب سقوط الشعر بشكل غير طبيعي".

وأضاف هاني الناظر: "بعض حالات التوتر تؤدي إلى حدوث الثعلبة وتساقط الشعر في مساحة محدودة من الشعر، والثعلبة قد تؤدي إلى سقوط شعر الجسم بالكامل".

وتابع هاني الناظر: "هناك أسباب فسيولوجية لتساقط الشعر مثل الحمل والرضاعة"، واستطرد: "هناك أسباب لتساقط الشعر نتيجة عادات خاطئة مثل فرد الشعر بالبروتين والكيراتين".
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