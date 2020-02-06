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رياضة

بيراميدز إلى النهائي.. شوبير يعلق على قرعة بطولة الكونفدرالية الأفريقية

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:13 ص
احمد شوبير
احمد شوبير
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ياسمين تيسير
علق الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، على قرعة بطولة الكونفدرالية التي يشارك فيها فريقا بيراميدز والمصري البورسعيدي.

وكتب أحمد شوبير، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "قرعة الكونفدرالية بيراميدز طريقه مُمَهد للوصول إلى النهائي والمصري مواجهته صعبة أمام نهضة بركان، كل التوفيق للفريقين".

سُحبت أمس، الأربعاء، قرعة دور ربع النهائي لبطولتي دوري أبطال إفريقيا، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، والتي أسفرت عن مواجهات قوية في تلك البطولتين.

وأوقعت قرعة الكونفدرالية نادي بيراميدز أمام نادي زاناكو الزامبي، أما النادي المصري فينتظره صدامًا قويًا أمام نهضة بركان المغربي، وصيف النسخة السابقة.

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