شفيقة ومتولي.. على مسرح قصر ثقافة بنها

افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات مهرجان نوادي المسرح من خلال فرع ثقافة القليوبية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، حيث بدأت أولى العروض بعنوان "شفيقة ومتولي" وذلك على مسرح قصر ثقافة بنها،.





تضمنت الفعاليات كلمة رئيس الإقليم، رحب فيها بالحضور ولجنة التحكيم وأعضاء الفرق المشاركة في المهرجان، وأضاف أن لنوادي المسرح أثر كبير في الحركة المسرحية وفي الثقافة بشكل عام.



