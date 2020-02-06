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ثقافة

شفيقة ومتولي.. على مسرح قصر ثقافة بنها

الخميس 06/فبراير/2020 - 08:43 ص
صدى البلد
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طارق موسى
افتتحت الهيئة العامة لقصور الثقافة فاعليات مهرجان نوادي المسرح من خلال فرع ثقافة القليوبية لإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي، حيث بدأت أولى العروض بعنوان "شفيقة ومتولي" وذلك على مسرح قصر ثقافة بنها،. 

تضمنت الفعاليات كلمة رئيس الإقليم، رحب فيها بالحضور ولجنة التحكيم وأعضاء الفرق المشاركة في المهرجان، وأضاف أن لنوادي المسرح أثر كبير في الحركة المسرحية وفي الثقافة بشكل عام.

العرض من إخراج مها بدر، تأليف شوقي عبدالحكيم، ديكور أحمد بدر، موسيقى حسام صابر، إضاءة أحمد عوض، بطولة سعاد السعيد، أميرة سعيد، مصطفى أبوطالب، ماجد عبدالفتاح، عمرو عادل، وإيمان السيد، تدور أحداث العرض، حول فكرة الموت وليس قصة شفيقة ومتولي التراثية، ولكن إذا علمت أن الموت قادم، هل تنتظره أم تحاول الهرب منه، سؤال يطرحه العرض.
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