مشجع لـ الترجي.. تعليق صادم من فرجاني ساسي على مباراة الزمالك وفريقه السابق

علق فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك والمنتخب التونسي على قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عن مواجهة الزمالك لـ الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة.
وأكد فرجاني ساسي في تصريحات عبر "يوتيوب" مع مدون تونسي "مالك الكورة"، أن مباراة الفريقين لن تكون سهلة على الإطلاق مؤكدا سعيه لـ تقديم أداء جيد.
وأضاف فرجاني ساسي، أن المباراة أمام الترجي لها مذاق خاص؛ خاصةً أنها أمام فريق كان أحد لاعبيه ومن مشجعيه.
وتابع فرجاني ساسي، أن معين الشعباني، مدرب فريق الترجي مميز، وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق، مشددًا على أنه صنع التاريخ.