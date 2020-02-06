مشجع لـ الترجي.. تعليق صادم من فرجاني ساسي على مباراة الزمالك وفريقه السابق

علق فرجاني ساسي نجم فريق الزمالك والمنتخب التونسي على قرعة بطولة دوري أبطال إفريقيا التي أسفرت عن مواجهة الزمالك لـ الترجي التونسي في ربع نهائي البطولة.





وأكد فرجاني ساسي في تصريحات عبر "يوتيوب" مع مدون تونسي "مالك الكورة"، أن مباراة الفريقين لن تكون سهلة على الإطلاق مؤكدا سعيه لـ تقديم أداء جيد.





وأضاف فرجاني ساسي، أن المباراة أمام الترجي لها مذاق خاص؛ خاصةً أنها أمام فريق كان أحد لاعبيه ومن مشجعيه.





وتابع فرجاني ساسي، أن معين الشعباني، مدرب فريق الترجي مميز، وتوج بلقب بطولة دوري أبطال أفريقيا مع الفريق، مشددًا على أنه صنع التاريخ.





وأجريت أمس، الأربعاء، فعاليات قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2020 ، وأسفرت القرعة التي أقيمت في القاهرة، عن وقوع الزمالك أمام الترجي التونسي.

وكان الزمالك تأهل إلى دور الـ8 كوصيف للمجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، خلف مازيمبي المتصدر بـ14 نقطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب ربع النهائي بين الزمالك والترجي أحد يومي 28 و29 من شهر فبراير الحالي، في مصر.



