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رياضة

بعد حسم مصير الأهلي بمواجهة صن داونز.. #الاهلي يتصدر تويتر ومغردون: فرصة للانتقام

الخميس 06/فبراير/2020 - 05:06 ص
الاهلي
الاهلي
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لفريق صن داونز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏مواجهه من نار. تحمل شعار. رد الاعتبار..‎#الاهلي ‎#صن_داونز.

‏بصراحة وبدون دبلوماسية كنت أتمنى ‎#الاهلى يتقابل مع اى فريق فى الربع النهائى ما عدا ‎#صن داونز
ولكن قدر الله وما شاء فعل ‎#الاهلى يقدر بإذن الله على رد الأعتبار واخراج بطل جنوب افريقيا من البطولة وسلاح ‎#الاهلى جمهورة العظيم

‏عندما تعطيك الحياة فرصة للانتقام 
الاهلي vs صندونز 
ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

‏والله العظيم حقيقه كل حاجه انعدمت جوايا ماعدا حب الاهلي بالعكس زاد وبقيت متعصب جدددا وممكن يجرالي حاجه السنه دي لو مخدناش بتارنا من صن داونز السنه دي 💪🏼🦅❤️

‏ماتش صن داونز مش هيبقا طار وبس 
لا ونرجع كمان هيبة الاهلى الأفريقيه الل مفقودة حاليا والدليل ع كده مدرب الترجى بيقول لو لاعبنا الاهلى مبروك لينا الصعود!! ع فكرة تقريبا م 10 سنين الترجى واللى زيه كانو بيخافو يدخلو مصر زى ما اللاعيبه عملت كده تقدر تصلح كل حاجه
‎#افريقيا_يا_اهلي

‏‎ان شاءالله الاهلى يفوز يارب


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