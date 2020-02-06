بعد حسم مصير الأهلي بمواجهة صن داونز.. #الاهلي يتصدر تويتر ومغردون: فرصة للانتقام

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لفريق صن داونز.
وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :
مواجهه من نار. تحمل شعار. رد الاعتبار..#الاهلي #صن_داونز.
بصراحة وبدون دبلوماسية كنت أتمنى #الاهلى يتقابل مع اى فريق فى الربع النهائى ما عدا #صن داونز
ولكن قدر الله وما شاء فعل #الاهلى يقدر بإذن الله على رد الأعتبار واخراج بطل جنوب افريقيا من البطولة وسلاح #الاهلى جمهورة العظيم
عندما تعطيك الحياة فرصة للانتقام
الاهلي vs صندونز
ربع نهائي دوري ابطال افريقيا
والله العظيم حقيقه كل حاجه انعدمت جوايا ماعدا حب الاهلي بالعكس زاد وبقيت متعصب جدددا وممكن يجرالي حاجه السنه دي لو مخدناش بتارنا من صن داونز السنه دي 💪🏼🦅❤️
ماتش صن داونز مش هيبقا طار وبس
لا ونرجع كمان هيبة الاهلى الأفريقيه الل مفقودة حاليا والدليل ع كده مدرب الترجى بيقول لو لاعبنا الاهلى مبروك لينا الصعود!! ع فكرة تقريبا م 10 سنين الترجى واللى زيه كانو بيخافو يدخلو مصر زى ما اللاعيبه عملت كده تقدر تصلح كل حاجه
#افريقيا_يا_اهلي
ان شاءالله الاهلى يفوز يارب