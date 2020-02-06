بعد حسم مصير الأهلي بمواجهة صن داونز.. #الاهلي يتصدر تويتر ومغردون: فرصة للانتقام

دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الاهلي بعدما أسفرت قرعة دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا عن مواجهة الأهلي لفريق صن داونز.





وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :





‏مواجهه من نار. تحمل شعار. رد الاعتبار..‎#الاهلي ‎#صن_داونز.





‏بصراحة وبدون دبلوماسية كنت أتمنى ‎#الاهلى يتقابل مع اى فريق فى الربع النهائى ما عدا ‎#صن داونز

ولكن قدر الله وما شاء فعل ‎#الاهلى يقدر بإذن الله على رد الأعتبار واخراج بطل جنوب افريقيا من البطولة وسلاح ‎#الاهلى جمهورة العظيم





‏عندما تعطيك الحياة فرصة للانتقام

الاهلي vs صندونز

ربع نهائي دوري ابطال افريقيا

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‏والله العظيم حقيقه كل حاجه انعدمت جوايا ماعدا حب الاهلي بالعكس زاد وبقيت متعصب جدددا وممكن يجرالي حاجه السنه دي لو مخدناش بتارنا من صن داونز السنه دي 💪🏼🦅❤️





‏ماتش صن داونز مش هيبقا طار وبس

لا ونرجع كمان هيبة الاهلى الأفريقيه الل مفقودة حاليا والدليل ع كده مدرب الترجى بيقول لو لاعبنا الاهلى مبروك لينا الصعود!! ع فكرة تقريبا م 10 سنين الترجى واللى زيه كانو بيخافو يدخلو مصر زى ما اللاعيبه عملت كده تقدر تصلح كل حاجه

‎#افريقيا_يا_اهلي





‏‎ان شاءالله الاهلى يفوز يارب







